La ex capitana de la selección femenina de Sudáfrica Lusanda Dumke murió a la edad de 29 años después de que le diagnosticaran un cáncer gástrico poco común.

La tercera línea ganó 33 partidos de prueba y fue capitán de Sudáfrica tres veces.

También fue capitana del equipo local Bull Daisies y lo llevó a obtener tres títulos históricos consecutivos de la Primera División Femenina.

Mark Alexander, presidente de SA Rugby, dijo que Dumke era «un símbolo de coraje, liderazgo y resiliencia mucho más allá de su edad».

«Incluso frente a un inmenso desafío personal, se comportó con dignidad y fortaleza, inspirando a quienes la rodeaban dentro y fuera del campo», dijo Alexander.

«Su legado sigue vivo en las vidas que tocó, el ejemplo que dio y el orgullo con el que representó a su país».

Dumke se retiró del rugby en agosto por razones de salud.