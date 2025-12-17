El entrenador principal de Gales, Craig Bellamy, advirtió contra la posibilidad de descartar a Irlanda del Norte, un potencial rival en el play-off del Mundial.

Los equipos podrían enfrentarse en una final de play-off en Cardiff en marzo, pero sólo si Gales gana su semifinal en casa ante Bosnia-Herzegovina e Irlanda del Norte avanza desde la suya con una victoria contra todo pronóstico en Italia.

El premio para los ganadores de la final del play-off será un lugar en la Copa del Mundo del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, en el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar.

Italia, cuatro veces campeona del mundo, es la favorita, pero, tras perderse las dos ediciones anteriores de la competición en Qatar y Rusia, los Azzurri tendrán una fuerte presión para clasificar esta vez.

«Todos piensan que tendremos que jugar contra Italia si vencemos a Bosnia, pero si hay un equipo que está contento de no tener el balón son ellos [Irlanda del Norte]», dijo Bellamy.

«Creo que ocupan el puesto 48 entre 54 equipos de Europa en posesión. Saben adónde van y… eran el único equipo contra el que no quería jugar.

«Todos los descartan, pero les digo desde ya, tengan cuidado con ese resultado: no va a ser fácil. Será un partido muy, muy difícil para Italia».

Irlanda del Norte ocupa el puesto 69 en el ranking mundial de la FIFA, 57 puestos por debajo de Italia y 27 por detrás de Gales, pero dos puestos por encima de Bosnia.

El equipo de Michael O’Neill terminó tercero, detrás de Alemania y Eslovaquia, en el grupo de clasificación para la Copa del Mundo, pero aseguró su lugar en el play-off gracias a su éxito en la Liga de Naciones.

Italia, Gales y Bosnia terminaron segundos en sus grupos, detrás de Noruega, Bélgica y Austria respectivamente.

Irlanda del Norte busca clasificarse para su primer gran torneo desde la Eurocopa 2016, cuando fue eliminada en la segunda ronda por un equipo de Gales que luego llegó a las semifinales bajo el mando de Chris Coleman.

O’Neill estaba en medio de su primer período de nueve años a cargo de Irlanda del Norte en ese momento y ahora lleva tres años en su segundo período como seleccionador de su país.

«A lo largo de los años han tenido algo y saben lo que son. Tienen un entrenador brillante que me gusta mucho», añadió Bellamy.

Tuve la suerte de pasar un tiempo con él también, y me encantó. No me extraña que sus jugadores lo hagan tan bien. No jugarán en su estadio [contra Italia], pero creo que se sentirán cómodos en cualquier situación.

Italia tendrá mucha presión porque no se ha clasificado para dos Mundiales. Si yo fuera Italia y llegara a ese partido, con todos esperando que gane, les digo que estaría nervioso. No me sentiría cómodo.

Italia es una de las mejores naciones del fútbol y eso implica una gran responsabilidad. Si tuviera que jugar contra un equipo como Irlanda del Norte, simplemente pensaría: «Superemos esto y veamos qué pasa en el otro partido».