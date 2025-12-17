El centro de la ciudad está preparado para dar la bienvenida a cientos de Papá Noel mientras el evento anual de recaudación de fondos regresa a la capital de la Isla de Man.

El Santa Dash verá una mezcla de competidores de todas las edades de toda la isla vistiendo trajes festivos para competir en un recorrido de una milla de largo (1,6 km).

La carrera, organizada por el Banco de la Isla de Man, comenzará desde Prospect Hill a las 12:30 GMT.

Varias carreteras en el centro de la capital estarán cerradas temporalmente durante el evento para permitir que los competidores puedan recorrer el recorrido de forma segura.

Cierres de carreteras

12:15 – 13:15 Christian Road a Prospect Hill

12:30 – 12:45 Prospect Hill y Victoria Street

12:30 – 13:00 Finch Road desde Crellin’s Hill hasta Christian Road

También se suspenderá el estacionamiento en las carreteras que bordean parte del recorrido durante la carrera.

En el evento de recaudación de fondos, los premios se otorgan en forma de donación a una selección de organizaciones benéficas elegidas.