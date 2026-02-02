Tres victorias en el PGA Tour y dos fracasos en los majors han dejado a Justin Rose sintiéndose reivindicado por su decisión de rechazar ofertas de la serie de golf LIV respaldada por Arabia Saudita.

El inglés consiguió el domingo su decimotercer título del PGA Tour después de una semana dominante en Torrey Pines en California, ganando con una puntuación récord del torneo.

En 2022, algunos de los nombres más importantes del deporte decidieron unirse al club separatista LIV Golf, con contratos lucrativos ofrecidos por la nueva y controvertida competencia.

Sin embargo, Rose decidió no moverse y, desde entonces, el jugador de 45 años ha ascendido al tercer puesto del ranking mundial. Ha ganado tres veces en el circuito estadounidense, fue subcampeón en el Open Championship de 2024 y fue derrotado en un desempate en el Masters del año pasado por Rory McIlroy.

«Siento que mis objetivos profesionales sólo han sido alcanzables permaneciendo en el European Tour y el PGA Tour porque el acceso a ellos no es posible de otra manera», dijo Rose.