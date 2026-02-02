Han comenzado las obras de un jardín conmemorativo en Haut du Mont, el lugar de la explosión que mató a 10 personas.

El Gobierno de Jersey dijo que las familias de quienes murieron en diciembre de 2022 han jugado un papel central en la configuración del diseño del lado sur de Haut du Mont, ahora conocido como Vue du Port, donde una vez estuvieron los apartamentos.

Las características reflejan a las personas que perdieron, incluidas flores favoritas, áreas de descanso tranquilas, caminos sinuosos y un pequeño espacio para niños.

Andium Homes, una empresa estatal pero independiente, responsable de más de 4.900 propiedades, cedió el sitio al gobierno para que pudiera ser utilizado como un lugar de recuerdo.

La demolición y los trabajos preliminares se realizarán en las próximas semanas mientras los equipos preparan el terreno para la construcción completa, dijo el gobierno.

Se espera que el proyecto dure unos siete meses y la plantación se realizará en otoño, cuando el clima sea adecuado para plantar nuevos árboles y flores.

El objetivo es abrir el jardín en diciembre, a tiempo para el cuarto aniversario de la explosión.