El Fulham quiere al delantero del PSV Ricardo Pepi, valorado en 40 millones de libras, el Liverpool se dispone a rivalizar con el Manchester City por Antoine Semenyo y el Bayern Munich le ha ofrecido al Tottenham a Leon Goretzka.

El Fulham ha reavivado el interés enel delantero estadounidense de 22 años del PSV , Ricardo Pepi, a quien el club holandés valora en unos 40 millones de libras. (Mail), externo

El Liverpool se dispone a rivalizar con el Manchester City e intensificar su búsqueda de 65 millones de libras para fichar aldelantero ghanés de 25 años del Bournemouth , Antoine Semenyo. (Telegraph), externo

El Tottenham ha recibido la oferta del Bayern de Múnich para fichar al centrocampista alemán de 30 años, Leon Goretzka . (Teamtalk), externo

El Crystal Palace y el Newcastle United se disputan el fichaje del centrocampista del AZ Alkmaar, Kees Smit, de 19 años, pero se enfrentan a la competencia del gigante de La Liga, el Real Madrid. (Talksport), externo

El Tottenham está buscando un nuevo atacante para enero. El delantero egipcio del Manchester City , Omar Marmoush, de 26 años, el delantero español del Porto , Samu Aghehowa, de 21 años, y el delantero turco de la Juventus, Kenan Yildiz, de 20 años, son todas opciones potenciales. (Standard), externo

El Sunderland está interesado en fichar al joven Ayyoub Bouaddi, de 18 años, del Lille , y al centrocampista Lamine Camara,de 21 años, del Mónaco . (Teamtalk), externo

El Manchester City estaría dispuesto a vender al defensa Nathan Ake, de 30 años, en enero si recibe una oferta superior a 21 millones de libras. (Deportes), externo

El Eintracht de Frankfurt ha iniciado conversaciones sobre el posible traspaso del delantero del Nottingham Forest , Arnaud Kalimuendo, de 23 años, a quien consideran una opción seria en caso de que no se concrete el traspaso del delantero del Newcastle United , Will Osula, de 22 años. (Florian Plettenberg), externo

El Ajax ha identificado al defensa del Burnley Quilindschy Hartman, de 21 años, como uno de sus principales objetivos para el próximo mercado de fichajes de enero. (Fabrizio Romano), externo

El Liverpool tiene una oferta sobre la mesa de alrededor de £60 millones por el centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, de 23 años. (Fichajes), externo

El Girona, de la Serie A, quiere fichar al portero del Barcelona Marc-André ter Stegen, pero no se espera que el Aston Villa siga buscando al internacional alemán. (Sport – en español), externo

El Real Madrid no se planteará ceder al centrocampista de 18 años Franco Mastantuono en enero, ya que Xabi Alonso está interesado en retenerlo. (Fabrizio Romano), externo

El West Ham podría dejar que el centrocampista brasileño Lucas Paquetá abandone el club en enero si se presenta una oferta aceptable por el jugador de 28 años. (Football Insider), externo

El Chelsea espera tener un mercado de fichajes tranquilo en enero y, aunque los Blues están interesados ​​en fichar a un nuevo central, es más probable que los recién llegados se incorporen el próximo verano. (Standard)