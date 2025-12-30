Un niño de cinco años murió en Japón mientras estaba de vacaciones de esquí con su familia después de que su brazo se enganchara en una cinta transportadora.
El domingo por la mañana, Hinata Goto estaba a punto de bajarse de la cinta transportadora en las pistas de esquí de un centro turístico de Hokkaido cuando se cayó y su brazo derecho quedó atrapado en la maquinaria, informaron los medios japoneses citando a la policía.
La cinta transportadora tenía un mecanismo de seguridad, pero no se activó. La máquina solo se detuvo cuando la madre del niño pulsó el botón de parada de emergencia.
Los rescatistas tardaron 40 minutos en desmontar parte de la cinta transportadora para liberar al niño, quien para entonces ya estaba inconsciente. Posteriormente, fue declarado muerto en el hospital.
El personal de la estación de esquí Asarigawa Onsen en Otaru dijo que el mecanismo de seguridad de la cinta transportadora, que fue diseñado para detener inmediatamente las operaciones si detectaba que un objeto estaba atrapado en la maquinaria, había funcionado más temprano ese día.
La policía está investigando el incidente para evaluar si hubo alguna negligencia profesional, como en la fabricación y mantenimiento de la cinta transportadora.
Instalada hace unos seis años, la cinta transportadora mide unos 30 m de largo y 60 cm de ancho, sin pasamanos. Conecta el aparcamiento de la estación con las pistas de esquí.
Los medios de comunicación japoneses citaron a otros visitantes que dijeron que habían tropezado al usar la misma cinta transportadora.
«Incluso siendo adulto, hay momentos en que pienso: ‘Da un poco de miedo'», dijo un cliente habitual a Asahi Shimbun.
Un representante de la estación de esquí Asarigawa Onsen se disculpó por el incidente y dijo que tomarán medidas para evitar que se repita.
Hokkaido es conocida por ser la capital del esquí de Japón y recibe a millones de visitantes cada año, la mayoría de ellos quedándose durante los meses de invierno para pasar las vacaciones de esquí.