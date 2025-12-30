Un niño de cinco años murió en Japón mientras estaba de vacaciones de esquí con su familia después de que su brazo se enganchara en una cinta transportadora.

El domingo por la mañana, Hinata Goto estaba a punto de bajarse de la cinta transportadora en las pistas de esquí de un centro turístico de Hokkaido cuando se cayó y su brazo derecho quedó atrapado en la maquinaria, informaron los medios japoneses citando a la policía.

La cinta transportadora tenía un mecanismo de seguridad, pero no se activó. La máquina solo se detuvo cuando la madre del niño pulsó el botón de parada de emergencia.

Los rescatistas tardaron 40 minutos en desmontar parte de la cinta transportadora para liberar al niño, quien para entonces ya estaba inconsciente. Posteriormente, fue declarado muerto en el hospital.