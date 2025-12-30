Advertencia: Este artículo contiene temas que pueden resultar perturbadores para algunos lectores.

«Ni siquiera le dieron una oportunidad. Le dispararon más de 20 o 25 veces.

Uno de nuestros amigos de la infancia también estaba con ellos, pero no pudo decir nada. Así que simplemente vio morir a nuestro amigo ante sus ojos, y eso fue todo.

La forma objetiva con la que el delantero sudanés John Mano relata la muerte de su mejor amigo Medo contrasta con la intensa mirada que arde en sus ojos mientras lo hace.

Medo es una de las más de 150.000 personas que murieron durante la guerra civil del país que comenzó en abril de 2023.

Mano, que debutó con la selección nacional apenas unos meses antes de que comenzara el conflicto, dice que Medo había viajado a la ciudad de Wadi Halfa, cerca de la frontera con Egipto, para gestionar la documentación para salir del país durante lo que Naciones Unidas llama la mayor crisis humanitaria del mundo.

«Creo que olvidaron algunos certificados», le dice el jugador de 24 años a BBC Sport Africa, hablando en el hotel del equipo durante la Copa Africana de Naciones 2025 (Afcon) que se está disputando en Marruecos.

«Era muy importante para la familia y él tuvo que regresar. Fue a su casa y se llevó todo.

Lo atraparon. Le preguntaron: «¿Trabajas con el ejército?». Solo quería explicarlo. Pero empezaron a dispararle.