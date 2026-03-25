La entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, afirmó que el fútbol femenino necesita «más respeto» y expresó su frustración por el nivel del arbitraje en la derrota de su equipo ante el Arsenal en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina.

El Chelsea perdió 3-1 en el Emirates , pero le anularon dos goles: el primero fue una decisión polémica, ya que se consideró que Veerle Buurman había empujado a Laia Codina antes de cabecear el balón al fondo de la red en la primera parte.

De haberse mantenido, el gol habría reducido a la mitad la ventaja de dos goles del Arsenal en ese momento, dejando el marcador en 2-1, justo antes del descanso.

Después de que la árbitra rumana Alina Pesu pitara una falta, el árbitro asistente de vídeo (VAR) revisó la decisión, pero no encontró una razón clara y obvia para anular la decisión original.

La decisión fue calificada de «indignante» por la excapitana de Inglaterra, Steph Houghton, en BBC Radio 5 Live.

«Es realmente frustrante. Siempre es más difícil quejarse de los árbitros cuando has perdido el partido, pero esto no es aceptable», dijo Bompastor.

«Tenemos que encontrar soluciones de verdad. Cuando juegas un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones, tienes que respetar el fútbol femenino.»

«Hay que respetar a los jugadores. Trabajan duro cada semana para ofrecer un buen rendimiento en el campo. Por supuesto, el primer gol es un gol.»

«Con el VAR, no veo cómo se puede anular ese gol. La verdad es que es una pena. Es lo que es y no es algo que podamos controlar.»