La entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, afirmó que el fútbol femenino necesita «más respeto» y expresó su frustración por el nivel del arbitraje en la derrota de su equipo ante el Arsenal en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina.
El Chelsea perdió 3-1 en el Emirates , pero le anularon dos goles: el primero fue una decisión polémica, ya que se consideró que Veerle Buurman había empujado a Laia Codina antes de cabecear el balón al fondo de la red en la primera parte.
De haberse mantenido, el gol habría reducido a la mitad la ventaja de dos goles del Arsenal en ese momento, dejando el marcador en 2-1, justo antes del descanso.
Después de que la árbitra rumana Alina Pesu pitara una falta, el árbitro asistente de vídeo (VAR) revisó la decisión, pero no encontró una razón clara y obvia para anular la decisión original.
La decisión fue calificada de «indignante» por la excapitana de Inglaterra, Steph Houghton, en BBC Radio 5 Live.
«Es realmente frustrante. Siempre es más difícil quejarse de los árbitros cuando has perdido el partido, pero esto no es aceptable», dijo Bompastor.
«Tenemos que encontrar soluciones de verdad. Cuando juegas un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones, tienes que respetar el fútbol femenino.»
«Hay que respetar a los jugadores. Trabajan duro cada semana para ofrecer un buen rendimiento en el campo. Por supuesto, el primer gol es un gol.»
«Con el VAR, no veo cómo se puede anular ese gol. La verdad es que es una pena. Es lo que es y no es algo que podamos controlar.»
‘Necesitamos aportar competencia’
Bompastor se mostró visiblemente molesta en la banda mientras se acercaba al cuarto árbitro para cuestionar la decisión.
Las jugadoras del Chelsea parecían desconcertadas y su frustración iba en aumento, llegando incluso a Bompastor a patear una botella, cuando el gol de Kadeisha Buchanan en los últimos minutos fue anulado por una falta sobre la portera Anneke Borbe, aunque las repeticiones demostraron que la decisión fue correcta.
Al preguntarle qué comentarios había recibido de los funcionarios sobre sus decisiones, Bompastor respondió: «Nada. Siempre es lo mismo. Vas a hablar con ellos y les pides que comprueben si tomaron la decisión correcta, y siempre dicen: ‘Sí, lo estamos comprobando'».
«Pero tomaron la decisión equivocada. Nada cambia. Cuando un humano comete un error, se puede entender un poco mejor, pero cuando interviene el VAR, es realmente difícil.»
«No creo que sea la primera vez que nos pasa esta temporada en la Champions League. Cuando jugamos contra el Barcelona, el gol de Catarina Macario no fue en fuera de juego. Eso cambia mucho. Simplemente creo que tienen que mejorar.»
Bompastor insistió en que cree que el VAR es bueno para el fútbol femenino, pero que los árbitros que lo utilicen deben ser «las personas adecuadas para analizar las situaciones».
Al preguntársele cómo se podría dar más respeto al fútbol femenino, Bompastor respondió que la solución sería traer a los «mejores» árbitros a los partidos más importantes.
«Si tiene que venir del tenis masculino, entonces tal vez», dijo. «Si viene del tenis femenino, entonces [utilicemos] a las mejores», añadió.
«Tenemos que tomar esas decisiones. Es realmente frustrante. Necesitamos aportar competencia, que es lo más importante.»
Pesu, de 36 años, ha arbitrado en toda la Liga de Campeones Femenina de este año y dirigió dos partidos en la Eurocopa del verano pasado, incluido el partido inaugural entre la anfitriona Suiza y Noruega.