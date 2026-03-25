El exdiputado conservador y ministro de Justicia, Crispin Blunt, ha sido multado tras declararse culpable de posesión de drogas ilegales, entre ellas cannabis y metanfetamina.
Admitió cuatro cargos de drogas ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, tras una redada policial en su domicilio de Surrey en octubre de 2023.
El hombre de 65 años fue encontrado en posesión del sedante químico GBL, cannabis y metanfetamina, comúnmente conocida como cristal de metanfetamina.
Blunt, quien criticó duramente la decisión de acusarlo y sugirió que todas las drogas deberían ser legales, fue multado con 1.200 libras esterlinas.
El magistrado adjunto Tan Ikram le dijo que, como ministro de prisiones, libertad condicional y justicia, había «servido de ejemplo para todos».
«Sus acciones han puesto en riesgo la confianza de todos los parlamentarios al infringir las mismas leyes que ustedes promulgaron», afirmó.
El exdiputado de Reigate estaba siendo investigado por sospecha de violación cuando los agentes descubrieron las drogas.
En la audiencia del miércoles, se declaró culpable de un cargo de posesión de drogas de clase A y tres cargos de posesión de drogas de clase B.
‘Fiestas con drogas de por medio’
En un discurso que duró más de 30 minutos, Blunt declaró ante el tribunal que había sido víctima de un plan de chantaje y extorsión por parte de su traficante de drogas.
Argumentó que debería haber sido absuelto basándose en que no deberían existir cargos por posesión de drogas.
«Los políticos se han limitado a afirmar, con una simplicidad moral evidente, que las drogas son malas… sin tener en cuenta las terribles consecuencias de esa postura tan simple», dijo Blunt.
Añadió que su «experiencia de primera mano», incluyendo la organización de fiestas de chemsex con drogas en su casa de Horley, había contribuido a su interés por la reforma de la política de drogas.
Malcolm McHaffie, jefe de la división de delitos especiales del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), había declarado anteriormente que existían «pruebas suficientes» para llevar el caso de Blunt a los tribunales.
Dijo que era » de interés público iniciar un proceso penal «.
La policía de Surrey declaró en mayo del año pasado que no se tomarían más medidas con respecto a la denuncia de violación debido a la insuficiencia de pruebas tras una investigación de 18 meses.
Blunt afirmó en aquel momento estar «seguro» de que no se le imputarían cargos.
Blunt ocupó el cargo de subsecretario parlamentario de Estado para Prisiones y Justicia Juvenil en el gobierno de David Cameron entre 2010 y 2012.
Posteriormente, presidió la Comisión de Asuntos Exteriores desde 2015 hasta 2017.
Blunt perdió el escaño del Partido Conservador en octubre de 2023 cuando fue arrestado por la policía, momento a partir del cual se desempeñó como independiente.
El graduado de la Academia Militar de Sandhurst renunció a su escaño como diputado en las elecciones generales de 2024.
Antes de dedicarse a la política, sirvió como oficial en el ejército británico durante más de una década.