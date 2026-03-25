El exdiputado conservador y ministro de Justicia, Crispin Blunt, ha sido multado tras declararse culpable de posesión de drogas ilegales, entre ellas cannabis y metanfetamina.

Admitió cuatro cargos de drogas ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, tras una redada policial en su domicilio de Surrey en octubre de 2023.

El hombre de 65 años fue encontrado en posesión del sedante químico GBL, cannabis y metanfetamina, comúnmente conocida como cristal de metanfetamina.

Blunt, quien criticó duramente la decisión de acusarlo y sugirió que todas las drogas deberían ser legales, fue multado con 1.200 libras esterlinas.

El magistrado adjunto Tan Ikram le dijo que, como ministro de prisiones, libertad condicional y justicia, había «servido de ejemplo para todos».

«Sus acciones han puesto en riesgo la confianza de todos los parlamentarios al infringir las mismas leyes que ustedes promulgaron», afirmó.

El exdiputado de Reigate estaba siendo investigado por sospecha de violación cuando los agentes descubrieron las drogas.

En la audiencia del miércoles, se declaró culpable de un cargo de posesión de drogas de clase A y tres cargos de posesión de drogas de clase B.