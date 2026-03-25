La organización que supervisa los grupos de guías scouts femeninas en el Reino Unido ha declarado que las niñas transgénero deben abandonar la organización antes de septiembre.
Esto se produce tras el anuncio realizado en diciembre por Girlguiding de que ya no aceptaría como miembros a chicos biológicos que se identifican como niñas.
Afirmó que la medida se tomaba en respuesta al fallo de la Corte Suprema de 2025 que establecía que, en la legislación sobre igualdad, el término «sexo» se refería al sexo biológico.
El grupo activista Trans+ Solidarity Alliance calificó la noticia de «desgarradora» para los niños. El grupo de defensa de los derechos de las niñas y los niños, Sex Matters, afirmó que era «lo correcto» que Girlguiding hiciera lo correcto.
La organización Girlguiding afirmó que este plazo permitía a «las personas afectadas y a sus familias tener tiempo para planificar, prepararse, acceder a apoyo y decidir cuándo, entre ahora y septiembre, se sienten preparadas para marcharse».
Las integrantes transgénero de Girlguiding tienen hasta el 6 de septiembre para cambiar de puesto. La organización indicó que cualquier niña o mujer transgénero que actualmente sea voluntaria en un puesto exclusivo para mujeres deberá cambiarse a un puesto abierto a todas las voluntarias.
No está claro cuántas personas se verán directamente afectadas por el cambio de normativa, ya que la organización afirma que no recopila datos sobre identidad de género.
Girlguiding afirmó que su decisión original se tomó para garantizar que la organización «operara legalmente» y estuviera en consonancia con sus documentos rectores como organización benéfica, «que afectan a cómo se define la elegibilidad para ser miembro».
Las integrantes de las Girl Guides pueden tener entre cuatro y 18 años. Actualmente hay alrededor de 300.000 miembros en los grupos Rainbows, Brownies, Guides y Rangers, así como unos 80.000 voluntarios.
Girlguiding ha declarado que desde 2025 ha estado colaborando con organizaciones benéficas y otras entidades para ayudar a afrontar las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo.
La comisión solicitó que las directrices de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos sobre este tema fueran «claras, viables y basadas en las opiniones de los jóvenes y las organizaciones de voluntariado».
«Seguimos comprometidos con la defensa de los derechos, la seguridad y la dignidad de las niñas y las mujeres, y con el apoyo a las comunidades marginadas, incluidas las personas LGBTQ+, para mejorar la vida de las niñas», añadió.
El grupo activista Trans+ Solidarity Alliance afirmó que la actualización demostraba que «las organizaciones inclusivas estaban siendo presionadas para excluir a personas en contra de su voluntad» y señaló que se trataba de un «fracaso de este gobierno a la hora de cumplir sus promesas a la comunidad trans».
Helen Joyce, directora de defensa de los derechos en Sex Matters, dijo: «Esta noticia será un alivio para muchas niñas y sus padres, que valoran enormemente los centros diferenciados por sexo».