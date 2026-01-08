El Manchester United está discutiendo la posibilidad de nombrar dos entrenadores interinos para reemplazar al despedido Ruben Amorim.

El entrenador portugués fue despedido el lunes , poniendo fin a un turbulento período de 14 meses que lo convertirá en uno de los peores entrenadores en la historia del club.

El United ha decidido retrasar el nombramiento de un sustituto permanente para Amorim hasta el verano, y el entrenador sub-18, Darren Fletcher, se hará cargo del partido de la Premier League del miércoles contra Burnley .

Según informes generalizados, el United está en conversaciones con sus ex jugadores Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick sobre un acuerdo para dirigir el primer equipo hasta el final de la temporada.

Una tercera leyenda del United, Ruud van Nistelrooy, también ha expresado interés en el puesto y, según se informa, está bajo consideración.

Pero Solskjaer y Carrick son los dos principales candidatos, y habrá más conversaciones a finales de esta semana mientras el club trabaja para nombrar un entrenador jefe interino.

La Press Association informa que la pareja mantuvo conversaciones informales con el director deportivo Jason Wilcox el martes y que se planean más después del viaje a mitad de semana a Turf Moor.

Pero Sky Sports informa ahora que el United podría contratar tanto a Solskjaer como a Carrick, sumándolos a un nuevo equipo técnico, aunque aún está por verse en qué función. Carrick fue anteriormente asistente de Solskjaer durante la etapa de este último como entrenador del United.

Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick en 2021 (Glyn Kirk/PA Wire)

Carrick y Van Nistelrooy también dirigieron anteriormente al United.

Solskjaer asumió inicialmente de forma interina en diciembre de 2018 tras el despido de José Mourinho, antes de que le dieran el puesto de forma permanente tres meses después.

Solskjaer fue despedido en noviembre de 2021, y Carrick asumió el cargo interinamente durante los siguientes tres partidos. Tres años más tarde, tras el despido de Erik ten Hag, Van Nistelrooy asumió el cargo interinamente durante cuatro partidos.