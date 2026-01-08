Una mujer que descubrió una granada de mano mientras limpiaba una casa dijo que estaba sorprendida porque el lugar estaba lleno de botes de oxígeno.

Santana Huckle encontró una granada en la propiedad de Watton que su difunto padre le había dejado a su hijo pequeño.

La policía de Norfolk fue llamada a la casa en Jubilee Road el 29 de diciembre, después de que se les informara sobre un «dispositivo de munición sin explotar» y las casas vecinas fueron evacuadas.

Los oficiales dijeron que los expertos en desactivación de bombas del ejército confiscaron el artículo y Huckle dijo que había sido detonado de manera segura.

Título de la imagen, Santana Huckle dijo que se sorprendió al encontrar una granada en la casa, donde sus hijos se habían quedado a menudo.

Huckle, de 37 años, encontró la granada en una cómoda de caoba a un metro de la cama donde había dormido su expareja Jack Morris antes de su muerte el 2 de diciembre.

Dijo que los niños a menudo se quedaban allí y que no tenía idea de que el dispositivo estaba allí, pero agregó que Morris «siempre estaba lleno de sorpresas».

«Me quedé bastante sorprendida. Estaba preocupada porque había mucha gente en la casa», dijo.

«Empezó a molestarme lo mucho que había puesto a todos en peligro al tener esa granada en la casa… se hubiera olvidado o no de ello.

«Ojalá me lo hubiera dicho para poder deshacernos de él mientras estaba vivo».

Ella llamó al 999 tan pronto como descubrió el dispositivo, antes de salir de la casa con sus hijos.

A principios de diciembre, un equipo del ejército detonó un dispositivo encontrado en un cobertizo en Hellesdon, cerca de Norwich.

La policía advierte que si alguien encuentra un dispositivo sospechoso de no haber explotado, no debe tocarlo, moverlo ni tocarlo.