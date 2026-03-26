El Manchester United celebrará una concentración de entrenamiento de cuatro días en las afueras de Dublín a principios del próximo mes.

El United se encuentra en el tercero y más largo de los tres parones prolongados de su temporada debido a la ausencia de competiciones europeas y a la eliminación en la tercera ronda de la FA Cup.

Habían considerado la posibilidad de jugar un partido amistoso en Arabia Saudí, pero esa opción prácticamente había desaparecido incluso antes de que las hostilidades actuales en la región la hicieran inviable.

En cambio, sin partido programado hasta la visita del Leeds United a Old Trafford el 13 de abril, Michael Carrick y sus jugadores pasarán cuatro días en la República de Irlanda a partir del 6 de abril, utilizando instalaciones situadas a 30 minutos de Dublín, para lo que fuentes del club describen como un período intenso de entrenamiento para prepararlos para la recta final de siete partidos.

Es poco probable que Carrick se lleve consigo a sus jugadores más jóvenes, ya que el equipo sub-21 del United tiene un partido de cuartos de final de la Premier League International Cup contra el Real Madrid en Old Trafford el 7 de abril.

A pesar de haber empatado su último partido en Bournemouth en circunstancias controvertidas, el United necesita un máximo de cuatro victorias y un empate en sus siete partidos restantes para asegurar su regreso a la Liga de Campeones la próxima temporada.