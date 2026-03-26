La esclavitud fue «el crimen más horrendo que se haya cometido en la historia de la humanidad», declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana a la BBC antes de una votación histórica en la Asamblea General de la ONU.

Los Estados miembros votarán una resolución, encabezada por Ghana, para reconocer la trata transatlántica de esclavos como «el crimen más grave contra la humanidad».

La propuesta insta a los Estados miembros de la ONU a que consideren la posibilidad de disculparse por la trata de esclavos y contribuir a un fondo de reparaciones.

Es probable que la resolución encuentre resistencia, ya que países como el Reino Unido han rechazado durante mucho tiempo el pago de reparaciones, argumentando que las instituciones actuales no pueden ser consideradas responsables de los errores del pasado.

Pero los defensores de la propuesta, entre los que se incluyen la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, afirman que es un paso hacia la reconciliación y la justicia.

Samuel Okudzeto Ablakwa, ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, declaró al programa Newsday de la BBC: «Exigimos una indemnización, y que quede claro: los líderes africanos no están pidiendo dinero para sí mismos».

«Queremos justicia para las víctimas y que se apoyen las causas que se están tratando, fondos educativos y de dotación, fondos para la formación profesional.»

La campaña por las reparaciones ha cobrado un impulso significativo en los últimos años: la «justicia reparadora» fue el tema oficial de la Unión Africana para 2025 y los líderes de la Commonwealth han pedido conjuntamente un diálogo sobre el tema .