La esclavitud fue «el crimen más horrendo que se haya cometido en la historia de la humanidad», declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana a la BBC antes de una votación histórica en la Asamblea General de la ONU.
Los Estados miembros votarán una resolución, encabezada por Ghana, para reconocer la trata transatlántica de esclavos como «el crimen más grave contra la humanidad».
La propuesta insta a los Estados miembros de la ONU a que consideren la posibilidad de disculparse por la trata de esclavos y contribuir a un fondo de reparaciones.
Es probable que la resolución encuentre resistencia, ya que países como el Reino Unido han rechazado durante mucho tiempo el pago de reparaciones, argumentando que las instituciones actuales no pueden ser consideradas responsables de los errores del pasado.
Pero los defensores de la propuesta, entre los que se incluyen la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, afirman que es un paso hacia la reconciliación y la justicia.
Samuel Okudzeto Ablakwa, ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, declaró al programa Newsday de la BBC: «Exigimos una indemnización, y que quede claro: los líderes africanos no están pidiendo dinero para sí mismos».
«Queremos justicia para las víctimas y que se apoyen las causas que se están tratando, fondos educativos y de dotación, fondos para la formación profesional.»
La campaña por las reparaciones ha cobrado un impulso significativo en los últimos años: la «justicia reparadora» fue el tema oficial de la Unión Africana para 2025 y los líderes de la Commonwealth han pedido conjuntamente un diálogo sobre el tema .
Ablakwa también afirmó que, con esta resolución, Ghana no estaba anteponiendo su dolor al de nadie más, sino que simplemente estaba documentando un hecho histórico.
Entre 1500 y 1800, entre 12 y 15 millones de personas fueron capturadas en África y llevadas a América, donde fueron obligadas a trabajar como esclavas. Se estima que más de dos millones de personas murieron durante el viaje.
La resolución que se presentará el miércoles afirma que las consecuencias de la esclavitud persisten en forma de desigualdades raciales y subdesarrollo «que afectan a los africanos y a las personas de ascendencia africana en todas partes del mundo».
Ablakwa declaró a la BBC: «Muchas generaciones siguen sufriendo la exclusión y el racismo derivados del comercio transatlántico de esclavos, que ha dejado a millones de personas separadas del continente y en la pobreza».
Ghana, uno de los principales puntos de entrada para este comercio, ha sido durante mucho tiempo uno de los principales defensores de las reparaciones.
A lo largo de la costa de este país de África Occidental, aún se conservan en pie las fortalezas donde decenas de miles de africanos esclavizados estuvieron retenidos en condiciones inhumanas.
La resolución también exige que los objetos culturales robados durante la época colonial sean devueltos a sus países de origen.
«Queremos que nos devuelvan todos esos objetos saqueados, que representan nuestra herencia, nuestra cultura y nuestro significado espiritual. Todos esos objetos saqueados durante muchos siglos, hasta la época colonial, deben ser devueltos», dijo Ablakwa.
El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, declaró el martes ante la ONU que la resolución era «histórica» y «una salvaguarda contra el olvido».
También criticó al gobierno de Donald Trump por «normalizar el borrado de la historia negra».
Desde que regresó al poder, el presidente estadounidense ha atacado a las instituciones culturales e históricas estadounidenses por promover lo que él llama «ideología antiamericana».
Las órdenes de Trump han dado lugar a medidas como la restauración de estatuas confederadas y el intento de desmantelar una exposición sobre la esclavitud en Filadelfia.
«Estas políticas se están convirtiendo en un modelo para otros gobiernos, así como para algunas instituciones privadas», dijo Mahama.