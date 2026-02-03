Los Eagles están avanzando con un acuerdo con Jorgen Strand Larsen, quien es el probable reemplazo de Jean-Philippe Mateta, quien se unirá al AC Milan.

El Palace también está buscando un central que cubra el lugar que dejó Marc Guehi en la plantilla.

Sin embargo, es dudoso que consigan un jugador que iguale la habilidad o el pedigrí de Guehi, considerando que es internacional con Inglaterra y se ha unido al aspirante al título, el Manchester City .

El Palace también cuenta con los jóvenes centrales Chadi Riad y Jaydee Canvot, y aunque ambos son inexpertos, el club tampoco querrá bloquear su camino.

Los Eagles estarán abiertos al mercado y se podría traer un tercer jugador si se diera la situación adecuada, pero como ocurre con todo en la fecha límite, las cosas podrían cambiar.