Se ha creado una fundación en memoria de un hombre de Wolverhampton que fue el director musical de la leyenda de la música soul Beverley Knight.

Paul Reid trabajó con Knight durante más de 25 años, actuando también como su guitarrista, y murió el día de Navidad de 2020 a los 54 años.

Su viuda, Pauline, y su hijo, Liam, han creado la Fundación Paul Reid, que ayudará a músicos e intérpretes en ciernes. Su inauguración se realizó el sábado en el Hotel Park Regis de Birmingham, con Knight entre los asistentes.

«Mi vida cambió para mejor el día que conocí a Paul. Me trajo muchísima alegría», dijo la cantante nacida en Wolverhampton.

«Había sido parte de mi vida durante tanto tiempo que siento como si lo conociera de toda la vida… su actitud tranquila, sus cualidades de liderazgo y su fe hicieron que fuéramos amigos instantáneos.

«Se preocupaba por los jóvenes de West Midlands que tenían dificultades para acceder a oportunidades para tocar y aprender técnicas de estudio y de escenario».

Fuente de la imagen,Carol Bailey y Rob Millward – Nurture Media Título de la imagen, Beverley Knight (izquierda) es embajadora de la fundación, que fue creada por la viuda de Paul Reid, Pauline (derecha).

A través de sus programas, la Fundación Paul Reid ofrecerá becas de música, oportunidades de tutoría con músicos establecidos y profesionales creativos, y acceso a programas de música locales y recursos comunitarios.

«Veinticinco años es toda una vida trabajando con alguien en el mundo de la música. Es un testimonio de quién era él que trabajamos juntos hasta el momento en que lo llamaron a casa», dijo Knight, quien también es embajador de la fundación.

“Aunque él ya no esté aquí, quiero ayudarle a cumplir su sueño y su deseo de ayudar vidas.

«Con apoyo, la Fundación Paul Reid puede ser un faro de esperanza para jóvenes músicos talentosos en un área a menudo pasada por alto en el país».

Fuente de la imagen,Pauline Reid Título de la imagen, Pauline Reid dijo que su difunto esposo creía que la creatividad podía transformar vidas.

Pauline Reid dijo que la fundación fue creada para honrar la vida, el legado y la pasión de su difunto esposo, y fue diseñada para abrir puertas.

«Creada con la misión de eliminar las barreras al desarrollo musical, la Fundación Paul Reid brindará acceso a la educación musical, tutoría y oportunidades creativas para personas de todas las edades y orígenes», afirmó.

Al aprovechar las relaciones con respetados profesionales de la industria, educadores y socios culturales, la fundación busca garantizar que la pasión, no las circunstancias, defina la capacidad de una persona para participar y contribuir al arte de la música.