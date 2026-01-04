Los propietarios del club Haverfordwest County de la Premier League Cymru han completado la adquisición de Hamilton Academical, que atraviesa problemas financieros.

Morley Sports Management Group ha comprado el 97,5% de las acciones del club de la Scottish League 1 a Seref Zengin, sobre quien la Asociación Escocesa de Fútbol dictaminó el mes pasado que no era la persona adecuada para ocupar un puesto dentro del fútbol.

Hamilton descendió la temporada pasada después de recibir una penalización de 15 puntos por una serie de transgresiones, incluido el impago de jugadores, problemas sobre la propiedad de su estadio y el registro de jugadores.

Se les han descontado otros 15 puntos esta temporada y, con jugadores considerando no jugar debido a salarios impagos, estaban listos para presentar un equipo debilitado el sábado antes de que su partido en casa ante East Fife se pospusiera debido a una cancha congelada.

Pero Hamilton declaró en su sitio web que, tras la adquisición: «La prioridad en este momento es garantizar que se paguen los salarios atrasados ​​a los jugadores y al personal, y que existan controles operativos y financieros».