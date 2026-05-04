En parte de su victoria por 5-4 en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain sorprendió a los bávaros de una manera que no había ocurrido en toda la temporada.

El PSG logró ponerse 5-2 arriba en el minuto 58, antes de que el Bayern de Múnich reaccionara y remontara para acortar distancias a 5-4. El frenético ritmo del juego dejó a entrenadores, jugadores, aficionados y espectadores entusiasmados.

Sin duda, algo tiene que cambiar para que los bávaros consigan una victoria en el global y pasen a la final, ¿verdad?

¿Bien?

Tal vez tomar nota.

Según el centrocampista del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich, los bávaros no cambiarán su planteamiento para este enfrentamiento.

“No vamos a cambiar nuestro estilo de juego en tres días y simplemente sentarnos a defender. Tenemos que ganar, independientemente de si es otro 5-4, un 3-2 o una victoria por 1-0. Por supuesto, a largo plazo, ajustaremos algunas cosas y analizaremos la situación. Ya lo hemos hablado”, dijo Kimmich (según lo recogido por @iMiaSanMia ).

Sería sorprendente que el PSG también cambiara mucho, así que ¿qué significa eso?

Bueno, probablemente los aficionados de todo el mundo deberían prepararse para otro evento salvaje.

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