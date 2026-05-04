Ya se ha dado a conocer el sorteo de la fase previa para Roma, en el que figuran Wawrinka, varios jugadores en plena forma y aspirantes franceses.

El Masters 1000 de Roma se acerca rápidamente.

Este domingo, mientras todas las miradas están puestas en la final de Madrid entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, el torneo italiano ha publicado el sorteo de la fase previa.

Wawrinka aprovecha la oportunidad.

Un nombre destaca en el cuadro principal: Stan Wawrinka, de 41 años, que vive sus últimos meses como tenista. Sin una invitación para el cuadro principal, el tres veces campeón de Grand Slam ha decidido probar suerte en la fase previa.

Se enfrentará al jugador local Stefano Travaglia antes de una posible segunda ronda contra Pablo Carreño Busta o Martín Damm.

Mérida, Vallejo y Prizmic buscan confirmar

Otros nombres a tener en cuenta son Daniel Mérida y Daniel Vallejo, que intentarán consolidar sus impresionantes actuaciones en Madrid. Se enfrentarán a Mackenzie McDonald y Jaime Faria, respectivamente.

El cabeza de serie, Cristian Garin, deberá superar a Moez Echargui, mientras que Dino Prizmic, vencedor de Ben Shelton en Madrid , se enfrentará a Chris Rodesch.

Cuatro franceses en el sorteo

Por parte francesa, cuatro jugadores estarán en acción: Titouan Droguet se enfrentará al comodín Juan Cruz Martín Manzano, Luca Van Assche desafiará a Hugo Dellien, Hugo Gastón se medirá a Andrea Pellegrino y Benjamin Bonzi se enfrentará a Dalibor Svrcina.