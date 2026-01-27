El Real Madrid está a dos partidos del Bournemouth de perder cualquier derecho que tenga actualmente sobre la estrella emergente del Bournemouth y ex jugador del Castilla, Alex Jiménez, según The Athletic.

Jiménez llegó al Bournemouth cedido por el AC Milan este verano y ha acumulado 1382 minutos en la Premier League hasta la fecha. El jugador está a dos partidos (45 minutos o más) del mínimo que activaría la cláusula de compra obligatoria de su contrato por 19,5 millones de euros.

En ese caso, las cláusulas de tanteo y recompra del Real Madrid ya no serían aplicables, ya que el Bournemouth tendría que fichar a Jiménez inmediatamente. La única forma en que el Real Madrid mantendría sus cláusulas sería que Jiménez regresara al Milán al final de la temporada, lo cual parece improbable.

Si se activa la cláusula de compra, el Milan recibirá los primeros cinco millones de euros, y luego la mitad restante del precio de transferencia (19,5 millones de euros con un bonus máximo de cinco millones), y el Real Madrid recibirá la otra mitad de ese precio.

Parece cada vez más probable que Jiménez acabe siendo jugador permanente del Bournemouth, ya que está jugando en el club con mucha más frecuencia que en Milán.