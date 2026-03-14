¿Podría el Real Madrid frenar la participación de Kylian Mbappé con la selección francesa? La pregunta cobra cada vez más importancia de cara a la próxima concentración de los Bleus.

El delantero francés, que sufre una lesión en la rodilla izquierda, podría perderse los próximos amistosos contra Brasil y Colombia en Estados Unidos. En el Real Madrid, la prudencia es primordial. El entrenador Álvaro Arbeloa incluso ha advertido que la decisión final sobre la participación del jugador se tomará tras el partido contra el Atlético de Madrid.

El Real Madrid quiere tener la última palabra sobre la participación de Mbappé.

“Está mejorando cada vez más, su progreso se ajusta a nuestras expectativas. Hemos establecido un plan que dependerá de su evolución, pero lo encuentro en muy buena forma. No estará el sábado (contra el Elche en La Liga), pero estoy convencido de que estará disponible para el viaje a Manchester”, declaró el seleccionador español en rueda de prensa el viernes.

“¿Tiene Mbappé que jugar con Francia en los próximos partidos de marzo contra Brasil y Colombia? Veremos cómo se siente después del partido contra el Atlético de Madrid y entonces tomaremos una decisión”, añadió el técnico del Real Madrid.

Sin embargo, Les Bleus siguen necesitando a su capitán, aunque no juegue. Según RMC, se espera que el capitán francés participe en actividades de prensa y marketing durante la gira por Estados Unidos. En otras palabras, Mbappé podría viajar con el equipo más como embajador que como goleador. Una situación que podría irritar al Real Madrid, ya que el club preferiría que su delantero descansara y se recuperara de su lesión.

Queda por ver si el Real Madrid permitirá que Mbappé se una a la selección nacional, incluso sin calzarse las botas… o si el club decide mantener el control total sobre su jugador. Una decisión así podría generar serias tensiones con el cuerpo técnico de Didier Deschamps, la Federación Francesa de Fútbol y sus patrocinadores, e incluso con la FIFA.