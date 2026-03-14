Cuba liberará a 51 prisioneros en los próximos días como muestra de «buena voluntad» tras las conversaciones con el Vaticano, según ha anunciado el gobierno de La Habana.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha dejado claro su deseo de cambiar el liderazgo de Cuba. También ha amenazado con imponer aranceles a los productos importados a Estados Unidos procedentes de cualquier país que suministre petróleo a Cuba.
La Habana depende en gran medida del combustible importado para su suministro eléctrico, y Estados Unidos ha incautado varios cargamentos de petróleo con destino a Cuba.
Se creía que Venezuela enviaba alrededor de 35.000 barriles de petróleo diarios a Cuba, cubriendo aproximadamente la mitad de las necesidades petroleras de la isla. Pero la incursión de Washington en Venezuela —y la captura del presidente Nicolás Maduro— a principios de enero ha interrumpido este acuerdo.
En una transmisión nacional el viernes, Díaz-Canel afirmó que la falta de combustible en Cuba durante los últimos tres meses ha provocado una disminución gradual de las reservas de diésel y fueloil. Ante esta situación, la red eléctrica del país se ha vuelto cada vez más inestable, añadió.
Estados Unidos y Cuba han mantenido relaciones tensas desde que el líder comunista Fidel Castro derrocó a un gobierno respaldado por Estados Unidos en 1959. Las sanciones y los embargos comerciales estadounidenses contra Cuba están vigentes desde principios de la década de 1960.
Las conversaciones entre ambos países se encontraban en su fase inicial, declaró Díaz-Canel, quien encabeza la parte cubana de las negociaciones.
El presidente cubano afirmó que las conversaciones se estaban llevando a cabo «sobre la base de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos estados, así como a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos».
En declaraciones realizadas en febrero, Rubio afirmó que Cuba necesitaba cambiar.
«Tiene que cambiar drásticamente porque es la única oportunidad que tiene para mejorar la calidad de vida de su gente», dijo a los periodistas el 25 de febrero.
La nación insular se encuentra a tan solo 145 kilómetros al sur de Florida. Dada la proximidad, muchos cubanos que no se identifican con la política de La Habana emigran a Estados Unidos, lo que explica en parte la gran población cubanoamericana de Miami.
Al detallar la próxima liberación de prisioneros, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que desde 2010 La Habana ha indultado a 9.905 prisioneros.
En los últimos tres años, añadió el ministerio, otras 10.000 personas que habían estado encarceladas fueron liberadas «a través de diversas formas de alivio». El gobierno afirmó que la decisión era «soberana» y acorde con la próxima Semana Santa del calendario cristiano.
La noticia de la liberación llega semanas después de que el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, se reuniera con el Papa León XIII en el Vaticano.