Les pedimos su opinión sobre las posibilidades del Sunderland de clasificarse para competiciones europeas, ya que actualmente ocupa el puesto 12 en la Premier League.

Aquí tenéis algunos de vuestros comentarios:

Dave: No, si continúan empleando una estrategia de tortuga contra liebre para ganar partidos, especialmente en los partidos en casa.

Stu: No creo que clasifiquemos para Europa esta temporada. Los dos últimos resultados pueden haber afectado nuestras posibilidades debido a la diferencia de goles. Matemáticamente aún es posible, pero siendo realistas, creo que lo más probable es que terminemos en la mitad de la tabla, en el décimo u undécimo puesto.

Geoff: No. Y no, no están preparados. Son demasiado inexpertos. No tienen suficiente profundidad de plantilla y, sin duda, no son lo suficientemente grandes. Disfrutemos del éxito de nuestra primera temporada tras el parón y reforcemos todos los aspectos durante el verano.

Robert: No estamos preparados para el fútbol europeo. Necesitamos consolidarnos la próxima temporada y seguir adelante. Regis le Bris ha sido una revelación y estoy seguro de que querrá corregir el pésimo (realmente pésimo) desempeño de la otra noche [contra el Nottingham Forest ] y asegurarse de que terminemos los últimos cuatro partidos con más fuerza. Si podemos quedar entre los diez primeros, genial. Hablar de Europa ha sido pura exageración mediática.

David: ¿Entraremos en Europa? Sinceramente, espero que no. No estamos preparados y vamos adelantados simplemente por estar en la Premier League. No, dennos un par de ventanas de fichajes más y al menos otra temporada. Como dicen, cuidado con lo que deseas.

Ross: No entiendo esta obsesión por clasificarse para competiciones europeas en la primera temporada tras el regreso a la Premier League. Ha sido un gran logro asegurar la permanencia tan pronto, cuando todos los expertos daban por hecho el descenso del Sunderland. Es necesario un periodo de consolidación, ya que hemos visto cómo jugar en Europa afecta negativamente al rendimiento en la liga, como ha ocurrido con equipos como el Forest y el Crystal Palace.

Felix: Creo que podemos esforzarnos al máximo y conseguir los resultados necesarios para Europa. Al inicio de la temporada demostramos que tenemos la capacidad y el carácter para obtener resultados. No creo que como equipo estemos listos para Europa todavía. La temporada ha sido un gran éxito y sin duda deberíamos tener Europa en mente, pero debemos aprovechar el próximo año para consolidarnos en la Premier League y luego seguir adelante.