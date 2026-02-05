El ex defensor del Arsenal y del West Ham , Matthew Upson, dice que el avance de los Gunners a la final de la Copa Carabao es otro resultado de las «bases» creadas por Mikel Arteta durante sus seis años como entrenador.

Será su primera final con Arteta desde que los guió a la victoria de la Copa FA en 2020, y solo la segunda durante su tiempo en el club.

«Es muy importante para el Arsenal, hubo grandes celebraciones y el vestuario debió estar absolutamente animado», dijo Upson al podcast Football Daily de BBC Radio 5 Live.

«Creo que también hubo un elemento de alivio porque nunca sintieron que pudieran relajarse en ningún momento del juego, hubo peligro durante todo el partido.

«Aunque el Arsenal tenía la ventaja, siempre sentíamos que algo estaba por suceder.

«Arteta se mostró enérgico y al límite como siempre, pero es fútbol de copa y la sensación es diferente.

«Se podía sentir eso y su reacción cuando entró el gol: simplemente se giró hacia su banquillo y todos estaban de pie en el campo corriendo y comenzaron las celebraciones.

«Esto ha estado gestándose durante algunos años. El Arsenal ha estado trabajando constantemente para llegar a este puesto, pero también ha pasado por momentos difíciles.

Creo que la afición tiene las mismas ganas que los jugadores y el entrenador de ganar un trofeo importante. Quieren la Premier League, pero esto es fundamental para lograr ese objetivo.

Es importante que ganen una semifinal. Es importante que vuelvan a ganar un trofeo porque no están ganando lo suficiente, dado que llevan mucho tiempo en la cima.

De eso se trata esta temporada. Si lo logras hasta el final, el impulso que eso supondrá para la Premier League será enorme. El impulso y la sensación del estadio al final son excelentes para el Arsenal.

Arteta lleva tiempo ahí, sentando las bases, el espíritu del equipo y la unión que tienen. Eso es una parte importante de lo que ha construido.

Adaptarse es algo muy importante, y quizá solo se aprende eso a través del fracaso y de equivocarse.

«Arteta es un entrenador joven que siempre está desarrollándose y aprendiendo y esta es su primera vez luchando al máximo nivel por todos estos trofeos».