Desde simples mejoras hasta rasgos faciales alucinantes, los teléfonos modernos determinan cómo se verán nuestros recuerdos. Puede que te encanten los resultados, pero podrían alterar nuestra percepción del mundo.

¿Alguna vez has fotografiado la Luna con tu teléfono? Probablemente te hayas llevado una decepción, a menos que tengas un Samsung Galaxy. Estos teléfonos tienen la función «Zoom Espacial 100x» que captura la Luna con una claridad asombrosa para lentes del tamaño de una uña. Supera con creces lo que ofrece un iPhone de Apple, pero hay un problema: las fotos lunares de Samsung son falsas.

Un usuario de Reddit demostró esto famosamente al sostener un Samsung frente a una imagen deliberadamente borrosa y pixelada de la Luna en su computadora. Entusiasmado, su teléfono tomó una imagen nítida y definida, llena de cráteres y sombras que no aparecían en la foto original . La compañía lo llama «función de mejora de detalles». En realidad, Samsung entrenó una IA para reconocer la Luna y completar los detalles cuando la cámara no puede captarlos.

No encontrarás algo tan espectacular activado por defecto en todos los teléfonos. Pero independientemente del dispositivo que lleves en el bolsillo, cada toque del botón de la cámara activa una serie de algoritmos y herramientas de procesamiento de IA que se ejecutan en segundo plano. Pueden realizar billones de operaciones , todo antes de que la imagen se guarde en tu galería de fotos.

En general, todo está diseñado para obtener fotografías hermosas y (en su mayoría) fieles. Pero, en el extremo, algunos teléfonos incluyen mejoras de IA que se alejan mucho de lo que verías con tus propios ojos. La próxima vez que tomes una foto, pregúntate: ¿tu cámara está documentando la realidad o negociando con ella?