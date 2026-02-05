Desde simples mejoras hasta rasgos faciales alucinantes, los teléfonos modernos determinan cómo se verán nuestros recuerdos. Puede que te encanten los resultados, pero podrían alterar nuestra percepción del mundo.
¿Alguna vez has fotografiado la Luna con tu teléfono? Probablemente te hayas llevado una decepción, a menos que tengas un Samsung Galaxy. Estos teléfonos tienen la función «Zoom Espacial 100x» que captura la Luna con una claridad asombrosa para lentes del tamaño de una uña. Supera con creces lo que ofrece un iPhone de Apple, pero hay un problema: las fotos lunares de Samsung son falsas.
Un usuario de Reddit demostró esto famosamente al sostener un Samsung frente a una imagen deliberadamente borrosa y pixelada de la Luna en su computadora. Entusiasmado, su teléfono tomó una imagen nítida y definida, llena de cráteres y sombras que no aparecían en la foto original . La compañía lo llama «función de mejora de detalles». En realidad, Samsung entrenó una IA para reconocer la Luna y completar los detalles cuando la cámara no puede captarlos.
No encontrarás algo tan espectacular activado por defecto en todos los teléfonos. Pero independientemente del dispositivo que lleves en el bolsillo, cada toque del botón de la cámara activa una serie de algoritmos y herramientas de procesamiento de IA que se ejecutan en segundo plano. Pueden realizar billones de operaciones , todo antes de que la imagen se guarde en tu galería de fotos.
En general, todo está diseñado para obtener fotografías hermosas y (en su mayoría) fieles. Pero, en el extremo, algunos teléfonos incluyen mejoras de IA que se alejan mucho de lo que verías con tus propios ojos. La próxima vez que tomes una foto, pregúntate: ¿tu cámara está documentando la realidad o negociando con ella?
Hay una perspectiva positiva. Si se tuviera habilidad y paciencia, se podría hacer la mayor parte de esta edición a mano. Ahora, «en lugar de manipular todos estos parámetros, tenemos automatización», afirma Lev Manovich, profesor de cultura y medios digitales en el Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. «Ciertas capacidades que antes solo estaban disponibles para profesionales ahora están disponibles para aficionados».
Pero al mismo tiempo, tu teléfono suele tomar decisiones creativas, o incluso artísticas, sobre los recuerdos que capturas. Es posible que los usuarios no tengan ni idea de que esto ocurre, y en algunos teléfonos, la IA hace mucho más que ajustar parámetros.
«Creo que los fabricantes de smartphones realmente quieren que las fotografías reproduzcan lo que la gente captura. No intentan crear imágenes falsas», afirma Rafał Mantiuk, profesor de gráficos y pantallas en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. «Pero hay mucho control creativo en la forma de renderizar una imagen. Cada teléfono tiene su estilo, ¿sabes? Los teléfonos Pixel tienen su estilo. Los teléfonos Apple tienen su estilo. Es casi como si cada fotógrafo fuera diferente».
«Es pura alucinación»
Por supuesto, hay un estándar implícito oculto en este debate: la idea de que una foto «real» debería parecer de la era del cine. Esa comparación probablemente no sea justa. Todas las cámaras, desde sus inicios, siempre han implicado decisiones de procesamiento predefinidas. Es fácil oír la palabra «IA» y asumir que significa algo horrible. En muchos casos, los algoritmos corrigen defectos inherentes a las diminutas lentes y sensores de las cámaras de los teléfonos.
Algunas características, sin embargo, amplían los límites aún más.
Por ejemplo, los teléfonos fabricados para los mercados asiáticos, en particular los de marcas chinas, a menudo tienen «filtros de belleza» de IA activados de forma predeterminada que suavizan o recolorean la piel y ajustan los rasgos faciales automáticamente.
«Es pura alucinación», dice Attar. «Los modelos de teléfonos asiáticos tienen activadas por defecto estas agresivas funciones de IA generativa. Así, detectan una ceja y, literalmente, dibujan pelo en ella si no hay suficiente resolución para distinguirla, o añaden ojos que miran en direcciones aleatorias a personas en el fondo».
Attar y otros afirman que esto se reduce a normas y preferencias culturales. Esto no se encuentra en los teléfonos fabricados por los gigantes tecnológicos estadounidenses. Los iPhone no ofrecen filtros de belleza integrados, y Google los desactivó por defecto en los dispositivos Pixel en 2020, alegando efectos perjudiciales para la salud mental.
Los teléfonos Pixel tienen estilo. Los teléfonos Apple también. Es casi como si fueran fotógrafos diferentes – Rafał Mantiuk
«El refinamiento estético no es nuevo», dice Manovich. «El retoque fotográfico ha sido una parte fundamental de la fotografía desde la década de 1850 y era similar a lo que se hace hoy en día: básicamente embellecer el rostro, uniformizar la piel. Pero cosas como añadir automáticamente nuevos detalles que simplemente no existían en la escena, creo que son radicalmente nuevas… En cierto modo, sigue siendo fotografía. En cierto modo, es algo más».
El modo Pro de los teléfonos Samsung más nuevos captura fotos sin retoques. A pesar de su nombre, las funciones ProRAW del iPhone (solo disponibles en los modelos Pro) incluyen procesamiento con IA. Para obtener fotos con un aspecto realmente natural, necesitas ajustes especiales en una aplicación de terceros. Algunas opciones gratuitas populares son VSCO Capture y Adobe Lightroom.
Más como esto
• La señal número uno de que estás viendo un video de IA
• ¿Es finalmente seguro deshacerse de la funda del teléfono?
• El ‘agujero negro’ que borró tus fotos de principios de la década del 2000
El resultado no será bonito en el sentido tradicional. No es que nadie intente ocultar las imágenes RAW, simplemente no son tan útiles para la mayoría de la gente (aunque los fotógrafos profesionales las usan). Habrá mucho ruido, los colores podrían no verse bien, la imagen será más suave y desenfocada. Pero las fotos RAW tienen un aire «retro» malo, si es lo que te gusta.
Aun así, Manovich se encuentra entre quienes creen que vale la pena dedicarle un poco de tiempo a la fotografía sin procesar. «Solo para entender lo que hace normalmente tu teléfono y para tener una idea más clara de qué son exactamente tus fotos y qué representan», dice Manovich.
—
Para recibir más noticias e información sobre tecnología, suscríbase a nuestro boletín Tech Decoded , mientras que The Essential List le envía una selección cuidadosamente seleccionada de funciones e información a su bandeja de entrada dos veces por semana.