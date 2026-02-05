Los diputados aprobaron la publicación de documentos sobre el nombramiento de Lord Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, después de que los enojados diputados laboristas obligaran al gobierno a dar marcha atrás en sus planes de retener cierto material.
Los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecen confirmar que la amistad de Lord Mandelson con Epstein continuó, e incluso floreció, después de la condena del financiero en 2008 por solicitar prostitución a una menor.
En la sesión de preguntas al Primer Ministro, Sir Keir dijo a la Cámara de los Comunes que lo habían engañado sobre la «profundidad y extensión» de la relación de Lord Mandelson con Epstein.
«Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca habría estado cerca del gobierno».
El primer ministro agregó que estaba al tanto de la continua amistad del exsecretario de Negocios con Epstein, un pedófilo convicto que murió en 2019, cuando lo nombró en 2024, lo que agregó leña al fuego de la furia ya latente en los escaños traseros del Partido Laborista.
La BBC entiende que la opinión de Lord Mandelson es que respondió con precisión las preguntas sobre su relación con Epstein en el proceso de investigación.
Más tarde, un dramático debate en la Cámara de los Comunes terminó con los parlamentarios apoyando las propuestas de publicar los documentos de Mandelson sin votación.
Sir Keir había accedido a una demanda conservadora de publicar algunos documentos sobre el nombramiento de Lord Mandelson y la «debida diligencia» realizada por el Número 10 de antemano.
Pero algunos parlamentarios estaban furiosos porque algunos documentos pudieran ser retenidos por razones de seguridad nacional, y algunos acusaron al gobierno de encubrimiento.
En una concesión de último momento hacia el final del debate, después de que Rayner y varios otros parlamentarios laboristas intervinieran, el gobierno acordó que los documentos sensibles serían remitidos al Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento (ISC).
El hecho de que fuera Rayner quien liderara la oposición demostró el poder que la ex viceprimera ministra tiene en los escaños traseros del partido y recordó a Downing Street que está dispuesta a ejercerlo.
El ministro de la Oficina del Gabinete, Chris Ward, dijo que el gobierno quería publicar documentos sobre la decisión de contratar a Lord Mandelson lo más rápido posible, sin establecer un cronograma específico, y agregó que el secretario del gabinete lideraría el proceso.
Pero dijo que habría que discutir con la Policía Metropolitana sobre qué material podría hacerse público en esta etapa.
En una declaración publicada mientras los parlamentarios debatían los documentos de Mandelson en el Parlamento, la fuerza policial dijo que había ordenado al gobierno que no publicara «ciertos documentos» que podrían socavar su investigación.
La magnitud del enojo entre los parlamentarios laboristas parece haber tomado al gobierno por sorpresa y empujado a los ministros a dar un papel al comité de parlamentarios, dejando a Sir Keir con su autoridad severamente debilitada.
La admisión pública del primer ministro de que sabía que Lord Mandelson había continuado su relación con Epstein después de su condena por delitos sexuales contra menores, algo implícito desde hacía tiempo pero ahora confirmado, cristalizó la ira entre los parlamentarios laboristas.
En declaraciones a Peston de ITV, la diputada laborista Rebecca Long-Bailey dijo que el nombramiento de Lord Mandelson fue un «error de juicio catastrófico» y agregó que Sir Keir tiene «enormes preguntas que responder».
Ella dijo que es responsabilidad del primer ministro «detallar lo que va a hacer para restablecer la integridad, y tiene una tarea por delante».
El diputado laborista Barry Gardiner dijo que Sir Keir intentó «esquivarse… y esconderse detrás del proceso» durante la sesión de la Cámara de los Comunes, y en lugar de ello debería haber admitido rápidamente que nombrar a Lord Mandelson fue un error.
«Estábamos retorciéndose… Los diputados de base del Partido Laborista simplemente decían, oh, por el amor de Dios, sigan adelante», dijo Gardiner al programa Newsnight de la BBC.
Cuando se le preguntó si Sir Keir debería dimitir, dijo: «Creo que debe pensar mucho sobre qué es lo mejor para el país».
La moción conservadora de publicar algunos documentos tenía como objetivo maximizar la vergüenza para el Partido Laborista y forzar la publicación de una amplia gama de material, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto enviados por Lord Mandelson a los ministros y al jefe de gabinete de Sir Keir, Morgan McSweeney.
Badenoch dijo que su partido había «obligado al Número 10 a decir la verdad».
«El primer ministro firmó este nombramiento; no fue un accidente, fue una elección», dijo Badenoch.
Investigación policial
Lord Mandelson enfrenta una investigación por presunta mala conducta en un cargo público, después de acusaciones de que envió información gubernamental sensible al mercado a Epstein mientras era ministro del gabinete del Nuevo Gobierno Laborista de Gordon Brown.
Los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes sugieren que Mandelson envió a Epstein un memorando interno de Downing Street en 2009 en el que se discutían posibles ventas de activos del gobierno.
Lord Mandelson no ha respondido a las solicitudes de comentarios, pero la BBC entiende que su posición es que no ha actuado de manera criminal de ninguna manera y que no estaba motivado por ganancias financieras.
Los correos electrónicos publicados en el lote de documentos parecen mostrar que avisó con antelación a Epstein de un rescate de 500.000 millones de euros por parte de la UE para salvar al euro en 2010.
Otros correos electrónicos sugieren que Epstein hizo pagos por 75.000 dólares a Lord Mandelson en tres transacciones separadas de 25.000 dólares en 2003 y 2004. Lord Mandelson ha dicho que no tiene registro ni recuerdo de los pagos.
Lord Mandelson se disculpó por continuar su amistad con Epstein después de la condena del financiero en 2008, añadiendo que creía en «las mentiras que me dijo a mí y a tantas otras personas».
El par, que renunció a su militancia en el Partido Laborista durante el fin de semana, también se retiró de la Cámara de los Lores.
El gobierno está redactando la legislación necesaria para retirar formalmente su título, mientras que Sir Keir también confirmó que se tomarían medidas para eliminar su membresía vitalicia del Consejo Privado, que ostenta como ex ministro.