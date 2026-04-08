Les pedimos su opinión sobre la firma de una extensión de contrato de Harry Maguire con el Manchester United hasta junio de 2027, con opción a un año más.

Aquí tenéis algunos de vuestros comentarios:

Fred: Harry ha demostrado resiliencia durante su etapa en el Manchester United, superando el trato hostil de algunos aficionados, y ha demostrado su valía. Su experiencia será valiosa para la próxima temporada y para el desarrollo de Yoro y Heaven.

Charlie: Hasta que aparezca un jugador más joven, Harry es nuestro mejor defensa central y también marca algún que otro gol. Es un buen profesional. Se concentra en su trabajo y sigue adelante.

Conor: Me alegra muchísimo ver esto, me desperté y me sacó una sonrisa. Maguire es fundamental para el equipo y, como aficionado, es imposible no quererlo. La resiliencia y la determinación que demostró para superar ese mal momento y todas las críticas lo convierten en una leyenda y un ejemplo a seguir.

Norman: Que a Harry le hayan ofrecido un nuevo contrato y lo haya firmado es algo muy positivo. Cuando llegue el momento de retirarse, debería unirse a nuestro cuerpo técnico y usar su liderazgo para guiar a los jugadores de la cantera mientras el United mira hacia el futuro.

Pete: Maguire es un defensa sólido. No me extraña que el United haya mejorado tanto con Big H en el equipo. Es un poco decepcionante que el contrato sea solo por un año garantizado, a menos que haya sido idea suya. Entiendo que su edad pueda influir, pero yo habría insistido en dos años con opción a una prórroga, aunque supongo que así son las cosas hoy en día.