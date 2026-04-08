«Es imposible no quererlo»: opiniones de los fans sobre el nuevo contrato de Maguire.

«Es imposible no quererlo»: opiniones de los fans sobre el nuevo contrato de Maguire.

por

Les pedimos su opinión sobre la firma de una extensión de contrato de Harry Maguire con el Manchester United hasta junio de 2027, con opción a un año más.

Aquí tenéis algunos de vuestros comentarios:

Fred: Harry ha demostrado resiliencia durante su etapa en el Manchester United, superando el trato hostil de algunos aficionados, y ha demostrado su valía. Su experiencia será valiosa para la próxima temporada y para el desarrollo de Yoro y Heaven.

Charlie: Hasta que aparezca un jugador más joven, Harry es nuestro mejor defensa central y también marca algún que otro gol. Es un buen profesional. Se concentra en su trabajo y sigue adelante.

Conor: Me alegra muchísimo ver esto, me desperté y me sacó una sonrisa. Maguire es fundamental para el equipo y, como aficionado, es imposible no quererlo. La resiliencia y la determinación que demostró para superar ese mal momento y todas las críticas lo convierten en una leyenda y un ejemplo a seguir.

Norman: Que a Harry le hayan ofrecido un nuevo contrato y lo haya firmado es algo muy positivo. Cuando llegue el momento de retirarse, debería unirse a nuestro cuerpo técnico y usar su liderazgo para guiar a los jugadores de la cantera mientras el United mira hacia el futuro.

Pete: Maguire es un defensa sólido. No me extraña que el United haya mejorado tanto con Big H en el equipo. Es un poco decepcionante que el contrato sea solo por un año garantizado, a menos que haya sido idea suya. Entiendo que su edad pueda influir, pero yo habría insistido en dos años con opción a una prórroga, aunque supongo que así son las cosas hoy en día.

Deja un comentario