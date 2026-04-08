Se han aprobado los planes para la construcción de uno de los centros de datos más grandes del Reino Unido en North Lincolnshire.

El campus del centro de datos de IA, llamado Elsham Tech Park, se desarrollará junto al polígono industrial de Elsham Wolds.

El Ayuntamiento de North Lincolnshire afirmó que las instalaciones podrían atraer hasta 10.000 millones de libras esterlinas en inversiones y generarían unos 900 puestos de trabajo altamente cualificados en la zona.

El líder del consejo, Rob Waltham, dijo: «Las cifras que conlleva este proyecto son exorbitantes… pero lo que realmente importa es lo que significa para los residentes de North Lincolnshire».

Según los planes, el centro energético constaría de hasta 15 edificios de centros de datos.

Junto a este se ubicaría un complejo de invernaderos que utilizaría el calor residual de la refrigeración de los edificios del centro de datos para cultivar productos agrícolas.

El terreno abarcaría hasta 435 acres (aproximadamente 175 hectáreas).

El ayuntamiento afirmó que sería uno de los mayores complejos de centros de datos de IA propuestos en el Reino Unido.