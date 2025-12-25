El Middlesbrough buscará terminar el 2025 con fuerza en el Riverside cuando reciba al Blackburn el viernes (15:00 GMT).

El Boro se encuentra segundo, seis puntos detrás del líder Coventry y cinco por delante del tercer clasificado Ipswich, después de ver una racha de cuatro victorias consecutivas bajo el mando de Kim Hellberg terminada con una derrota por 2-0 en Bristol City la última vez.

El Blackburn de Valerien Ismael se alejó seis puntos de la zona de descenso después de obtener su primera victoria en seis partidos con un triunfo por 2-0 en casa sobre Millwall el sábado pasado, y tiene un impresionante récord reciente como visitante en Teesside.