El Middlesbrough buscará terminar el 2025 con fuerza en el Riverside cuando reciba al Blackburn el viernes (15:00 GMT).
El Boro se encuentra segundo, seis puntos detrás del líder Coventry y cinco por delante del tercer clasificado Ipswich, después de ver una racha de cuatro victorias consecutivas bajo el mando de Kim Hellberg terminada con una derrota por 2-0 en Bristol City la última vez.
El Blackburn de Valerien Ismael se alejó seis puntos de la zona de descenso después de obtener su primera victoria en seis partidos con un triunfo por 2-0 en casa sobre Millwall el sábado pasado, y tiene un impresionante récord reciente como visitante en Teesside.
El Middlesbrough ganó su último partido de liga contra el Blackburn por 2-0 en abril, pero no ha ganado consecutivamente contra el Rovers desde que logró el doblete contra ellos en 2012/13.
El Blackburn está invicto en sus últimos 10 partidos de liga como visitante contra el Middlesbrough (3V 7E), aunque su última derrota fue en un encuentro el Boxing Day en 2012.
El Middlesbrough ha ganado nueve de sus últimos 11 partidos de liga en casa en el Boxing Day, con ambas excepciones contra el Sheffield Wednesday (0-1 en 2018, 3-3 en 2024).
La última victoria del Blackburn como visitante en el Boxing Day fue contra el Middlesbrough en la Premier League en 2005. Desde entonces, no ha podido ganar ninguno de sus nueve partidos como visitante en el Boxing Day (3D 6E), perdiendo los últimos seis seguidos.
El Middlesbrough ha ganado 11 de sus últimos 16 partidos de liga en casa (3E 2D), y sus únicas dos derrotas en este tiempo fueron contra el campeón de la temporada pasada, el Leeds, en abril, y el actual líder de la liga, el Coventry, en noviembre.