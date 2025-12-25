Una clienta de un supermercado social ha dicho que «puede permitirse algunos extras para Navidad» gracias al dinero que ahorra allí en sus compras semanales.

Yazz Gough, que frecuenta Re:dish Good Stuff en la zona de Reddish en Stockport, Gran Manchester, dijo: «¡Ahorro una fortuna porque tengo dos hijos adolescentes en casa que nunca paran de comer!»

El hombre de 56 años dijo: «Compro mucha fruta y verdura fresca para hacer cosas como strudel de manzana, patatas fritas o pastel de pastor, por lo que he reducido el coste de mis compras entre semana».

Red:ish Good Stuff, abierto dos veces por semana y financiado por el Ayuntamiento de Stockport y empresas locales, como Vernon Building Society, cobra 4 libras a la semana. Actualmente cuenta con unos 330 miembros.

Fotografía de Lynn Brandwood, de la organización benéfica Re:dish, con sede en Stockport. Aparece en su tienda en Reddish.

Título de la imagen,Lynn Brandwood es el director ejecutivo de Re:dish

El supermercado social abrió en junio de 2024 para ofrecer alimentos económicos, de buena calidad, frescos y saludables a las personas de Reddish, Heaton Norris y Heaton Chapel que tienen dificultades para afrontar el costo de sus compras semanales.

Los supermercados sociales normalmente funcionan con un modelo de membresía.

Cuesta £5 hacerse miembro de Re:dish Good Stuff y £4 por cada visita.

Los miembros pueden elegir un artículo de cada mesa/congelador/área además de varios artículos de frutas y verduras.

La organización benéfica recoge el excedente de alimentos de grandes supermercados y mayoristas que de otro modo se desperdiciarían.

Por ejemplo, venden el exceso de productos de temporada, como helados, que los supermercados tienen dificultades para vender cuando hace frío.

La elección de alimentos para el hogar varía cada semana, dependiendo de lo que esté disponible.

Lynn Brandwood, directora ejecutiva de Re:dish, dijo: «La principal diferencia entre nosotros y un banco de alimentos es que no se necesita ninguna referencia, por lo que está abierto a todos en la comunidad.

«Un comprador personal te muestra la casa y tienes la oportunidad de charlar un rato, y los ahorros significan que tienes dinero para el alquiler, las facturas, los regalos de Navidad o una salida nocturna».

Fotografía de Sue Bredbury, de Reddish. Aparece en el supermercado social de Reddish.

Título de la imagen,Sue Bredbury de Reddish paga £4 por semana para usar el supermercado social

Los supermercados sociales generalmente ponen énfasis en frutas y verduras frescas, así como en productos congelados que pueden usarse para crear una comida.

Sue Bredbury, de Reddish, dijo: «Hoy compré artículos de lujo como fresas y helado, pero comprar las verduras aquí realmente significa que puedo ahorrar dinero».

El hombre de 63 años agregó: «Poder venir aquí y pagar £4 para obtener la mayor parte de las compras de la semana es increíble».

La tienda Re:dish Good Stuff también ofrece artículos de temporada como petardos navideños.

Fotografía del supermercado social Re:dish Good Stuff en Stockport. La imagen está tomada en Gorton Road, Reddish.

Título de la imagen,El supermercado social Re:dish Good Stuff pone énfasis en las frutas y verduras frescas

Mandy Carter, también de Reddish, dijo a BBC Radio Manchester: «Cada semana es diferente, así que podrían ser patatas, cebollas, tomates y zanahorias para ayudar a hacer cosas como sopa».

El hombre de 69 años añadió: «Me ayuda mucho, así que no me preocupa poner la calefacción central para mantener la casa caliente y vivo bastante bien».