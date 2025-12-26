Estadísticas destacadas: Portsmouth vs. Queens Park Rangers

Estadísticas destacadas: Portsmouth vs. Queens Park Rangers

por

Portsmouth y Queens Park Rangers tendrán esperanzas en ambos lados de la tabla cuando se enfrenten el Boxing Day (15:00 GMT) en Fratton Park.

Para el Pompey, el objetivo será evitar una posible caída a la zona de descenso que sólo una victoria puede proporcionar si Oxford logra la victoria contra el Southampton.

Si bien un empate podría ser suficiente para ver a los Hoops ingresar entre los seis primeros, tres podrían ubicarlos en las posiciones de play-off bastante bien.

  • El Portsmouth ganó dos veces al QPR la temporada pasada, tantas veces como lo había vencido en sus 16 enfrentamientos ligueros anteriores (5E 9D).

  • El QPR ha ganado sólo uno de sus últimos seis partidos de liga como visitante contra el Portsmouth (2E 3D), venciéndolos 3-1 en la segunda división en mayo de 2000.

  • El Portsmouth ha perdido sus dos últimos partidos de liga del Boxing Day; la última vez que perdió más de forma consecutiva fue entre 1994 y 1996 (3).

  • El QPR ha ganado solo uno de sus últimos 11 partidos de liga del Boxing Day (2E 8D), sin marcar en cada uno de sus últimos cinco desde una victoria por 3-0 contra Ipswich en 2018.

  • El delantero del Portsmouth, Conor Chaplin, ha marcado cinco goles en seis apariciones en el Championship contra el QPR (4 en 4 para Barnsley, 1 en 2 para Ipswich), su mayor cantidad de goles contra un oponente a este nivel.

Deja un comentario