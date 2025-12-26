Portsmouth y Queens Park Rangers tendrán esperanzas en ambos lados de la tabla cuando se enfrenten el Boxing Day (15:00 GMT) en Fratton Park.
Para el Pompey, el objetivo será evitar una posible caída a la zona de descenso que sólo una victoria puede proporcionar si Oxford logra la victoria contra el Southampton.
Si bien un empate podría ser suficiente para ver a los Hoops ingresar entre los seis primeros, tres podrían ubicarlos en las posiciones de play-off bastante bien.
El Portsmouth ganó dos veces al QPR la temporada pasada, tantas veces como lo había vencido en sus 16 enfrentamientos ligueros anteriores (5E 9D).
El QPR ha ganado sólo uno de sus últimos seis partidos de liga como visitante contra el Portsmouth (2E 3D), venciéndolos 3-1 en la segunda división en mayo de 2000.
El Portsmouth ha perdido sus dos últimos partidos de liga del Boxing Day; la última vez que perdió más de forma consecutiva fue entre 1994 y 1996 (3).
El QPR ha ganado solo uno de sus últimos 11 partidos de liga del Boxing Day (2E 8D), sin marcar en cada uno de sus últimos cinco desde una victoria por 3-0 contra Ipswich en 2018.
El delantero del Portsmouth, Conor Chaplin, ha marcado cinco goles en seis apariciones en el Championship contra el QPR (4 en 4 para Barnsley, 1 en 2 para Ipswich), su mayor cantidad de goles contra un oponente a este nivel.