Portsmouth y Queens Park Rangers tendrán esperanzas en ambos lados de la tabla cuando se enfrenten el Boxing Day (15:00 GMT) en Fratton Park.

Para el Pompey, el objetivo será evitar una posible caída a la zona de descenso que sólo una victoria puede proporcionar si Oxford logra la victoria contra el Southampton.

Si bien un empate podría ser suficiente para ver a los Hoops ingresar entre los seis primeros, tres podrían ubicarlos en las posiciones de play-off bastante bien.