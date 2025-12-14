Los fanáticos enojados que asistieron a la gira de Lionel Messi por la India rompieron asientos y arrojaron objetos al campo de juego después de su aparición en el Estadio Salt Lake de Calcuta.

Miles de seguidores entusiastas habían pagado hasta 12.000 rupias (100 libras esterlinas; 133 dólares) para ver a la estrella del fútbol, ​​pero se quedaron decepcionados cuando salió a caminar por el campo y fue tapado por un gran grupo de funcionarios y celebridades.

Cuando el delantero argentino e Inter Miami fue retirado rápidamente por la seguridad después de unos 20 minutos, algunos elementos de la multitud se volvieron hostiles.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, dijo que estaba «profundamente perturbada y conmocionada» por los acontecimientos.

Messi está en la India para su ‘GOAT tour’, una serie de eventos promocionales en Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.

Su gira comenzó con la inauguración de una estatua suya de 21 metros de altura en Calcuta, que había sido ensamblada durante 27 días por un equipo de 45 personas.

La inauguración se realizó de manera virtual por razones de seguridad, por lo que miles de aficionados se desplazaron hasta el estadio de la ciudad para tener la oportunidad de ver al futbolista.

Estaban coreando, comprando camisetas y llevando diademas con la leyenda «Amo a Messi».

Messi inicialmente caminó alrededor del estadio saludando a los fanáticos, pero después de que su aparición terminara abruptamente el sábado, los fanáticos frustrados irrumpieron en el campo y vandalizaron pancartas y carpas, mientras otros arrojaban sillas de plástico y botellas de agua.

Se esperaba que el ganador de la Copa del Mundo de 2022, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, jugara un breve partido de exhibición en el estadio, informó la agencia de noticias AFP.

Multitudes atacan las vallas que rodean un campo de fútbol en India.Reuters

Cuando se hizo evidente que la aparición de Messi había terminado, los medios locales dicen que la escena se volvió fea.

Reuters Un gran grupo de aficionados al fútbol se encontraba en el campo de juego después de invadir el terreno de juego.Reuters

Los aficionados en el campo en Calcuta después de la salida de Messi

«Solo había líderes y actores rodeando a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces? Teníamos una entrada de 12 mil rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara», dijo un aficionado en el estadio a la agencia de noticias india ANI.

Un fanático enojado dijo a la agencia de noticias Press Trust of India que la gente había pagado el equivalente a un mes de salario para ver al ocho veces ganador del Balón de Oro.

«Pagué 5.000 rupias por la entrada y vine con mi hijo a ver a Messi, no a políticos.

«La policía y los militares se estaban tomando selfies y la culpa es de la dirección».