Una miembro del personal de un campus universitario que está a punto de cerrar dijo que había estado en cama con dolor crónico debido al estrés de saber que su trabajo estaba en riesgo.

La Universidad de Essex hizo referencia a «presiones financieras significativas» cuando anunció el 2 de diciembre que su campus de Southend-on-Sea cerraría en el verano .

Los empleados recibieron cartas vistas por la BBC informándoles que corrían el riesgo de ser despedidos.

Sophie Kirkham, administradora del programa de cursos de enfermería en Southend, dijo que su trabajo era uno de los 400 que podrían eliminarse en los tres campus de la universidad.

«Trato con enfermedades crónicas», dijo la Sra. Kirkham.

«Esta es la primera vez que he podido levantarme de la cama en dos semanas porque he tenido mucho dolor.

«El estrés que esto me ha causado realmente me ha afectado muchísimo».

La universidad tiene su sede en Colchester y también tiene un campus en Loughton.

Cheyne Truman lleva una blusa oscura con estampados florales y un cárdigan. Tiene el pelo rizado y rojizo, y gafas. Está de pie afuera, mirando a la cámara.

Fuente de la imagen,Jamie Niblock/BBC

Título de la imagen,Cheyne Truman teme que no haya otros trabajos «ahí afuera» en este momento

Cheyne Truman es profesora de enfermería para adultos en Southend y está estudiando una maestría, habiendo completado su título universitario en el campus.

«No me resulta económicamente viable aceptar un puesto en Colchester si me lo ofrecen, porque ni siquiera está garantizado en este momento, ya que en realidad supondría un recorte salarial para mí», explicó.

Me siento fatal por mis alumnos. Me siento fatal. No sé qué voy a hacer. Tengo hasta finales de enero para decidir si me doy de baja voluntaria o si me arriesgo y espero con la esperanza de conseguir un trabajo en Colchester, algo que no me puedo permitir.

«Y para lo que hago, simplemente no hay nada en el mercado, ni como académico ni siquiera como enfermera.

«En estos momentos simplemente no hay trabajo.»

Bayo Alaba lleva una camiseta negra y encima una chaqueta oscura de rayas tenues. Mira a la cámara, de pie afuera.

Fuente de la imagen,Jamie Niblock/BBC

Título de la imagen,Bayo Alaba dijo que la gran mayoría del personal y los estudiantes no podrían trasladarse a Colchester.

El diputado laborista por Southend East y Rochford, Bayo Alaba, se reunió con estudiantes y personal de la ciudad, incluida la Sra. Kirkham, el viernes por la mañana.

Dijo que le habían dicho que algunos estudiantes ya habían abandonado sus cursos porque «no ven un escenario» en el que se queden estudiando en Southend.

«Tenemos estudiantes de primero y segundo año que podrían no graduarse y no hay solución por el momento. No todos pueden viajar; no es logísticamente práctico», dijo.

«Aquí también hay una gran proporción de estudiantes maduros.

Sí, algunos estudiantes podrán reubicarse, pero la gran mayoría no, así que es frustrante escuchar eso hoy.

Alaba dice que le escribió al secretario de Educación con respecto al cierre y que estaba hablando con los departamentos gubernamentales para obtener asesoramiento para apoyar a los estudiantes y al personal.