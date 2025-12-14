Envolver regalos de Navidad con formas extrañas siempre es un dolor de cabeza, pero aquí está la fórmula para envolver un regalo perfecto.

Has elegido los regalos con cuidado. Tienes tijeras, cinta adhesiva e incluso algunos rollos de papel alegre. Sin embargo, salvo para los elfos festivos más hábiles, es probable que tu regalo acabe envuelto en un revoltijo de envoltorios y cinta adhesiva.

Probablemente por eso, envolver regalos de Navidad no suele ser una tarea agradable para mucha gente. Sin embargo, este año quizás prefieras añadir una regla y una calculadora a tus envoltorios navideños. Es hora de usar el poder de las matemáticas esta Navidad.

Pensar fuera de la caja

Quizás lo más fácil de tu lista de regalos este año sean esas cajas cúbicas. Pero a muchos todavía nos cuesta cortar la cantidad justa de papel para cubrir incluso las formas más sencillas de los regalos. Podríamos acabar con montones de papel extra doblados descuidadamente en los extremos o darnos cuenta de que nos falta papel y tener que usar técnicas quirúrgicas para crear un inserto que cubra por completo.

Sin embargo, existe una fórmula ingeniosa desarrollada por Sara Santos, matemática del King’s College de Londres (Reino Unido), que puede ayudar no solo a reducir el desperdicio, sino también a unir algunos patrones. Primero, mide la altura de la caja y multiplícala por 1,5. Luego, mide la diagonal del lado más grande de la caja de esquina a esquina, sumando ambas cifras. Esto te dará las dimensiones de un cuadrado de papel de regalo que necesitarás cortar.

Por ejemplo, si vas a envolver un cubo de 4,5 cm (1,7 pulgadas) en diagonal y 3 cm (1,2 pulgadas) de alto, necesitas cortar un cuadrado de papel de 9 cm x 9 cm (3,5 pulgadas x 3,5 pulgadas). Pero aquí viene la parte ingeniosa…

Al colocar el regalo sobre el papel, gírelo para que quede diagonalmente en el centro. Luego, con cuidado, lleve las cuatro esquinas del papel hacia el centro, metiendo las pestañas de cada esquina de la caja debajo de las solapas más grandes al doblarlas. Debería poder asegurar el papel con solo tres pequeños trozos de cinta adhesiva, y si usa papel a rayas, es posible que el patrón incluso coincida en las uniones.