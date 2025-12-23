El exdelantero de la Premier League Clinton Morrison dice que el Liverpool jugó bien contra el Tottenham , pero «parecía un equipo con poca confianza que había olvidado cómo ganar partidos de fútbol» en las etapas finales.

Los Rojos concedieron el gol en el minuto 83, pero lograron aguantar ante unos Spurs que jugaron con nueve hombres y se mantienen invictos en sus últimos seis partidos.

«Fue una victoria enorme porque se les vio nerviosos atrás», dijo Morrison en el podcast Football Daily de BBC Radio 5 Live. «Virgil van Dijk también marcó el gol de Richarlison».

Entró en pánico, no despejó el balón y lo pateó mal por completo. Eso es inusual en él, ya que normalmente es tan sereno, tranquilo y sereno.

Fue un placer ver a Alexander Isak marcar un gol, pero no tanto cuando tuvo que retirarse. Parece una lesión grave, así que será muy frustrante para Arne Slot y para el propio jugador, ya que ha estado intermitente desde que llegó.

«La forma en que jugaba Isak era como cuando estaba en el Newcastle. Estaba preciso y se veía bien.

Afortunadamente, el Liverpool hizo un fichaje brillante con Hugo Ekitike, porque ha estado excepcional. No estaba destinado a ser el nueve titular, pero ahora le toca perder la camiseta.