Una silla de ruedas hecha a medida utilizada por una niña discapacitada de seis años fue devuelta tras una apelación luego de que fuera robada cuando los ladrones se llevaron el auto de la familia.

Amy Riley, madre de Emily Riley-Dolan, dijo que el robo en Leicestershire había dejado a su hija incapaz de «vivir una vida normal» y que la devolución de la silla era «absolutamente vital».

La silla, con un valor aproximado de 4.000 libras, estaba en el maletero del Peugeot 5008 gris de la familia cuando el vehículo fue robado de afuera de su casa en Woodland Drive, Braunstone Town, aproximadamente a las 04:30 GMT del domingo.

Más tarde ese día, después de la apelación, la policía dijo que el automóvil y la silla de ruedas fueron llevados de regreso a la casa de la familia y abandonados.

La policía de Leicestershire dijo que se vio a gente «huir del vehículo» y que se estaba llevando a cabo una investigación para identificarlos.

Emily, que tiene espina bífida y está paralizada del pecho hacia abajo, depende completamente de la silla de ruedas para moverse.

La silla de ruedas debía ser reemplazada el próximo año, pero la nueva silla todavía se está fabricando a medida en Nueva Zelanda para satisfacer las necesidades de Emily.

Durante el robo también se llevaron algunos regalos de Navidad de la familia.

Antes de localizar el vehículo, la Sra. Riley dijo: «El coche era importante, pero la silla de ruedas de Emily es absolutamente vital.

Sin él, no puede acudir a sus citas en el hospital, a la escuela ni a ningún otro evento. Pedimos a cualquiera que sepa algo o vea el vehículo que se presente.

Recuperar su silla lo es todo para nosotros. Incluso si quienes se llevaron el coche pudieran contactar a la policía y dejar la silla en algún lugar para que la recojamos, eso es todo lo que nos importa.