Durante 38 años, Rob McClearly fue taxista en Londres y pasaba sus días charlando con lugareños, turistas y famosos

Cuando llegó el momento de jubilarse, el sociable taxista se mostró reacio a pasar de una vida de socialización casi constante a lo que temía que pudiera convertirse en una existencia solitaria.

«Siempre conocía gente diferente cada día, así que al principio me preocupaba la jubilación, la idea de parar por completo».

Hace dos años, Rob y su esposa estuvieron entre los primeros residentes en mudarse a Appleby Blue Almshouse, diseñado para combatir la soledad entre los mayores de 65 años.

«Si hubiera sabido cómo sería, me habría retirado antes», dijo Rob.

«No hay razón para que la gente se sienta sola. He hecho muchos amigos y sigo haciendo amigos hasta el día de hoy.

«Vivir aquí te aleja del estigma de estar sentado, bebiendo teteras y mirando por la ventana».

Nick Phillips, vestido de traje negro, está sentado a una mesa frente a un árbol de Navidad y una ventana que da a un espacio interior abierto. Mira a la cámara y sonríe, con las manos entrelazadas apoyadas en la mesa.

Fuente de la imagen,BBC / Gem O’Reilly

Pie de foto,Nick Phillips, director ejecutivo de la Asociación de Casas de Beneficencia, dijo que las casas de beneficencia existen para «ofrecer un hogar cálido y seguro donde conoces a tus vecinos».

Las casas de beneficencia existen desde hace más de 1.000 años y se establecieron para proporcionar un lugar de refugio para las personas necesitadas.

El Appleby Blue Almshouse en Bermondsey se inauguró en julio de 2023 y ganó este año el prestigioso Premio Stirling del Royal Institute of British Architects al mejor edificio nuevo de Gran Bretaña.

Dispone de 59 viviendas para mayores de 65 años, con servicios comunes que incluyen azotea ajardinada, patio y cocina comunitaria.

Nick Phillips, director ejecutivo de la Asociación de Casas de Beneficencia, dijo que «el espíritu de las casas de beneficencia se remonta al período medieval».

«El modelo de casa de beneficencia consiste en ofrecer un hogar cálido, seguro y protegido donde puedas conocer a tus vecinos».

‘Oportunidades de chocar’

El Sr. Phillips dijo que gran parte de la arquitectura moderna carecía de lo que él llamaba «oportunidades de chocar»: la posibilidad de chocar con otras personas

«Cuando vives en una comunidad como Appleby Blue, no puedes evitar encontrarte con tus vecinos.

«Si comparamos eso con los desarrollos modernos, he oído de gente que ha comprado casas nuevas y dice que puede llegar en coche hasta la puerta de su casa sin siquiera encontrarse con sus vecinos».

El señor Phillips añadió que también se han reducido los aspectos sociales de la vida cotidiana, como por ejemplo las tiendas.

«Si entras en una tienda donde antes la gente se cruzaba con sus vecinos, ahora puede que ni siquiera hables con el comerciante».

Amy Brown, con una blusa y un top negros, está de pie frente a un pasamanos en una pasarela interior. Mira a la cámara y sonríe. El pasamanos está decorado con adornos navideños.

Fuente de la imagen,BBC / Gem O’Reilly

Pie de foto,Amy Brown, gerente de apoyo a los residentes en Appleby Blue Almshouse, dice que «saludar a alguien que va de compras puede marcar una gran diferencia».

Amy Brown, gerente de apoyo a los residentes en Appleby Blue Almshouse, dijo que este tipo de interacción social podría marcar una gran diferencia, particularmente para las personas mayores.

Saludar a alguien que sale de compras puede marcar una gran diferencia, a veces incluso mayor que los grandes eventos sociales.

Según la Autoridad del Gran Londres, unos 700.000 londinenses dicen que se sienten solos la mayor parte del tiempo o todo el tiempo.

Se trata de un problema mayor que en el resto de Inglaterra y afecta especialmente a los londinenses discapacitados y con bajos ingresos.