Es fácil sentirse confundido, o incluso un poco mareado, al contemplar el constante vaivén de cambios en el equipo directivo de Aston Martin en los últimos dos años.

En cuanto a Newey, se unió a Aston Martin en marzo del año pasado como socio técnico gerente y accionista. Su posición y su reputación siempre lo convertirían en el jefe de operaciones de facto del equipo Aston Martin de Fórmula 1 bajo la dirección del propietario Lawrence Stroll, independientemente de su cargo.

Al mismo tiempo, no es un uso productivo del tiempo ni de la capacidad de Newey involucrarlo en algunos de los aspectos operativos y burocráticos de un cargo como el de director de equipo o director ejecutivo.

Cualquier equipo quiere que Newey se centre en aquello en lo que puede marcar la mayor diferencia: el diseño del coche, y no en aspectos como los presupuestos, las relaciones con los patrocinadores y los medios de comunicación, el personal, etc.

Inicialmente, esa responsabilidad recaía en Andy Cowell, en su papel de director de equipo y director ejecutivo.

Sobre el papel, parece una buena combinación: el genio del diseño de Newey y la experiencia en gestión de ingeniería de Cowell, perfeccionada durante dos décadas en la fábrica de motores de Fórmula 1 de Mercedes.

El problema fue que Cowell y Newey chocaron. No se han revelado los detalles del enfrentamiento, pero solo podía haber un ganador. Así que Cowell fue relegado a un nuevo puesto como director de estrategia.

Está por verse cuánto tiempo permanecerá, pero por ahora eso le permite trabajar con Honda. Ha estado pasando mucho tiempo en Japón tratando de ayudarlos a mejorar su sistema de protección de motores.

Stroll, sin embargo, seguía pensando que se necesitaba una figura de ese tipo, por las mismas razones: para que Newey pudiera concentrarse donde más impacto tuviera. Así que ha estado buscando.

Según fuentes de BBC Sport, Stroll estuvo a punto de fichar a Christian Horner el otoño pasado como director ejecutivo. Sin embargo, Newey no ha olvidado por qué dejó Red Bull y no quiere a Horner, así que ha dicho que cubrirá el puesto temporalmente.

Ahora bien, el equipo no comunicó todo esto en aquel momento, por supuesto. Simplemente dijeron que Newey se convertiría en director del equipo «a partir de 2026».

Pero parece que la idea general de que el equipo necesitaba a alguien de ese perfil nunca desapareció, y es fácil entender por qué. De ahí el acercamiento de Stroll a Jonathan Wheatley.

Varias fuentes han confirmado a BBC Sport que Horner ha retomado el contacto con Stroll y que se reunió con él la semana pasada. Newey sigue sin querer a Horner involucrado, pero se cree que Wheatley es una alternativa aceptable. Así es como se ha llegado a esta situación.