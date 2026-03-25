Mercedes buscará mantener su buen comienzo de temporada en 2026 en la tercera ronda del año que se disputa este fin de semana en Japón.
George Russell ganó en Melbourne y en la prueba de velocidad de Shanghái, antes de que su compañero de equipo, Kimi Antonelli, de 19 años, consiguiera su primera victoria en un Gran Premio en China.
Tras el Gran Premio de Japón, la Fórmula 1 tendrá un descanso de cinco semanas debido a que el conflicto en Oriente Medio provocó la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudí.
Andrew Benson, corresponsal de la BBC en la Fórmula 1, responde a vuestras preguntas antes de Suzuka.
¿Ha fracasado el proyecto de Adrian Newey, jefe de equipo en Aston Martin? ¿O este era el plan desde el principio? – Jake
Es fácil sentirse confundido, o incluso un poco mareado, al contemplar el constante vaivén de cambios en el equipo directivo de Aston Martin en los últimos dos años.
En cuanto a Newey, se unió a Aston Martin en marzo del año pasado como socio técnico gerente y accionista. Su posición y su reputación siempre lo convertirían en el jefe de operaciones de facto del equipo Aston Martin de Fórmula 1 bajo la dirección del propietario Lawrence Stroll, independientemente de su cargo.
Al mismo tiempo, no es un uso productivo del tiempo ni de la capacidad de Newey involucrarlo en algunos de los aspectos operativos y burocráticos de un cargo como el de director de equipo o director ejecutivo.
Cualquier equipo quiere que Newey se centre en aquello en lo que puede marcar la mayor diferencia: el diseño del coche, y no en aspectos como los presupuestos, las relaciones con los patrocinadores y los medios de comunicación, el personal, etc.
Inicialmente, esa responsabilidad recaía en Andy Cowell, en su papel de director de equipo y director ejecutivo.
Sobre el papel, parece una buena combinación: el genio del diseño de Newey y la experiencia en gestión de ingeniería de Cowell, perfeccionada durante dos décadas en la fábrica de motores de Fórmula 1 de Mercedes.
El problema fue que Cowell y Newey chocaron. No se han revelado los detalles del enfrentamiento, pero solo podía haber un ganador. Así que Cowell fue relegado a un nuevo puesto como director de estrategia.
Está por verse cuánto tiempo permanecerá, pero por ahora eso le permite trabajar con Honda. Ha estado pasando mucho tiempo en Japón tratando de ayudarlos a mejorar su sistema de protección de motores.
Stroll, sin embargo, seguía pensando que se necesitaba una figura de ese tipo, por las mismas razones: para que Newey pudiera concentrarse donde más impacto tuviera. Así que ha estado buscando.
Según fuentes de BBC Sport, Stroll estuvo a punto de fichar a Christian Horner el otoño pasado como director ejecutivo. Sin embargo, Newey no ha olvidado por qué dejó Red Bull y no quiere a Horner, así que ha dicho que cubrirá el puesto temporalmente.
Ahora bien, el equipo no comunicó todo esto en aquel momento, por supuesto. Simplemente dijeron que Newey se convertiría en director del equipo «a partir de 2026».
Pero parece que la idea general de que el equipo necesitaba a alguien de ese perfil nunca desapareció, y es fácil entender por qué. De ahí el acercamiento de Stroll a Jonathan Wheatley.
Varias fuentes han confirmado a BBC Sport que Horner ha retomado el contacto con Stroll y que se reunió con él la semana pasada. Newey sigue sin querer a Horner involucrado, pero se cree que Wheatley es una alternativa aceptable. Así es como se ha llegado a esta situación.
Con la marcha de Jonathan Wheatley de Audi a (según nuestras previsiones) Aston Martin, ¿a qué crees que se debe que ambos equipos han experimentado tantos cambios en su personal directivo en tan poco tiempo? – Carlos
La respuesta sencilla es que la alta dirección de Aston Martin y Audi consideró que las cosas no funcionaban en varios momentos y decidió tomar medidas.
En lo que respecta a Audi, hace tiempo que quedó claro que no se estaba invirtiendo lo suficiente en Sauber con la antelación necesaria para que el equipo estuviera en buena forma cuando Audi entrara oficialmente en la F1 en 2026.
Andreas Seidl, el primer director ejecutivo, llevaba tiempo preocupado por ello, y hubo una pequeña lucha de poder entre él y Oliver Hoffmann, presidente de los consejos de administración de todas las empresas Sauber, durante 2023 y 2024.
Se preveía que uno de los dos se impondría. Al final, Audi decidió destituirlos a ambos y nombrar a Mattia Binotto y Jonathan Wheatley para un puesto de liderazgo conjunto: Binotto como director de operaciones y técnico, y Wheatley como jefe de equipo.
Muchos en la Fórmula 1 se mostraron escépticos ante esto: los liderazgos duales rara vez funcionan. Si a esto le sumamos que en Audi había otra figura importante, el director ejecutivo Adam Baker, muchos consideraron que el liderazgo de Audi era difícil de manejar.
Por lo tanto, no fue una gran sorpresa cuando se simplificó esa estructura, se destituyó a Baker y se nombró a Binotto jefe del proyecto Audi F1 bajo la dirección del CEO de Audi, Gernot Dollner.
Se suponía que ahí terminaba todo. Binotto estaba al mando general, Wheatley dirigía el equipo de carreras.
Pero cuando Wheatley decidió que quería regresar al Reino Unido, sus conversaciones con Aston Martin se filtraron, y él y Audi acordaron separarse con efecto inmediato.
En lo que respecta a Aston Martin, Lawrence Stroll es un hombre ambicioso, quiere el éxito y ha invertido mucho dinero en ello.
Por lo tanto, no sorprende que, cuando siente que las cosas no funcionan, tome medidas.
Todos los cambios que ha introducido han parecido lógicos en mayor o menor medida. Claramente existía un problema con el diseño del coche: tras el gran avance que supusieron en 2023 bajo la dirección del nuevo director técnico, Dan Fallows, el equipo no logró desarrollar el coche de forma eficaz durante la temporada. Comenzaron 2024 con menor competitividad y volvieron a retroceder.
Al mismo tiempo, Stroll estaba reclutando a Newey. ¿Cómo no iba a hacerlo, si estaba disponible tras haber dejado Red Bull? Y con Newey en el equipo y este tropezando bajo la dirección de Fallows, no sorprende que Fallows fuera considerado prescindible.
Lo mismo ocurrió con el liderazgo. Mike Krack se convirtió en director del equipo, pero este no avanzaba en la dirección correcta. Por lo tanto, Stroll buscó un cambio. Andy Cowell goza de gran prestigio; su contratación tenía sentido.
Stroll no se esperaba un enfrentamiento entre Cowell y Newey, pero lo hubo, así que se realizó otro cambio.
Cada cambio es comprensible de forma aislada. Pero el éxito en la F1 se basa en la estabilidad, no en la inestabilidad, y en los últimos dos o tres años se han visto pocas pruebas de ello en ambos equipos.