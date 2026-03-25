Al menos cinco personas han muerto en ataques rusos en Ucrania, tras un bombardeo aéreo masivo durante la noche que tuvo como objetivo varias regiones del país.
Una mujer de 61 años murió cuando un dron impactó contra un tren eléctrico en Kharkiv a primera hora del martes, según informaron las autoridades, mientras que también se registraron muertes en Zaporizhzhia, Kherson y Poltava.
Según las autoridades, los ataques fueron de los peores en 10 días y se produjeron horas después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtiera de una inminente «huelga masiva» en su discurso nocturno.
Los ataques rusos contra la infraestructura energética también interrumpieron el enlace eléctrico clave de Moldavia con Europa, declaró la presidenta Maia Sandu, advirtiendo que la situación seguía siendo «frágil».
Las sirenas resonaron en toda Ucrania la noche del lunes mientras Rusia lanzaba una andanada de misiles y drones contra el país. Siete misiles balísticos, 23 misiles de crucero, cuatro misiles guiados lanzados desde el aire y 392 drones fueron utilizados en el ataque, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana en un comunicado publicado en Telegram.
Las unidades de defensa aérea interceptaron 25 misiles y 365 drones, añadió.
En una publicación en X el martes, Zelensky dijo: «Estas cifras demuestran claramente que se necesita mayor protección para salvar vidas de los ataques rusos. Es importante seguir apoyando a Ucrania».
En los últimos meses, se han producido ataques de esta magnitud aproximadamente una vez por semana o cada diez días, y en los últimos días había crecido el temor de que otra oleada de ataques fuera inminente.
«Por favor, presten atención a las sirenas antiaéreas esta noche», dijo Zelensky anteriormente en su mensaje de video a la nación el lunes. «Los servicios de inteligencia indican que Rusia podría estar preparando un ataque masivo».
Esta vez el ataque se centró en ciudades distintas a la capital, Kiev. Según Zelensky, se registraron daños en once regiones.
Entre las ciudades más afectadas se encuentra Zaporiyia, en el sureste del país, que fue atacada por seis drones seguidos de seis misiles balísticos. Una persona murió y nueve resultaron heridas tras el impacto en un edificio residencial, según informaron las autoridades locales.
Dymtro Zaiets, residente local, declaró a la agencia de noticias Reuters que su familia se despertó por una «explosión muy fuerte».
«Recogimos rápidamente nuestras cosas y bajamos corriendo las escaleras; todo estaba en llamas en nuestro piso», dijo. «Había humo, así que tomamos a nuestro bebé de tres meses y corrimos rápidamente al refugio subterráneo. Mi coche quedó destruido. Todas las ventanas estallaron».
En otro lugar, al menos dos personas murieron y 12 resultaron heridas cuando los bombardeos alcanzaron edificios residenciales y un hotel en la región nororiental de Poltava, según informó el gobernador Vitaliy Dyakivnych en Telegram.
En Jersón, un civil murió cuando su casa fue bombardeada por los rusos, según informó Yaroslav Shanko, jefe de la administración militar de la ciudad.
Una mujer de 75 años resultó herida y hospitalizada tras un ataque ruso en la región de Dnipropetrovsk, según informaron las autoridades, y un conductor de autobús de 65 años resultó herido cuando su vehículo fue alcanzado por un dron en Sumy.
El gobierno de Moldavia condenó el ataque a la infraestructura energética en la región de Odesa, que provocó la desconexión de la línea eléctrica Isaccea-Vulcanesti, utilizada por Moldavia para importar electricidad de la vecina Rumania.
«Se han previsto rutas alternativas, pero la situación sigue siendo frágil», escribió el presidente Sandu en X. «Rusia es la única responsable».
En una publicación en Telegram, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia afirmó que los ataques «socavan la seguridad energética regional y ponen en peligro infraestructuras civiles críticas».
El ataque nocturno de Moscú tuvo lugar cuando el ritmo del avance ruso en el este de Ucrania se ha ralentizado significativamente, y las fuerzas ucranianas han informado de pequeñas contraofensivas en algunas zonas.
El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron «55 vehículos aéreos no tripulados de ala fija ucranianos» sobre diversas regiones durante la noche.
Zelensky ya había advertido que Rusia intentaría «aprovechar la guerra en Oriente Medio para causar una destrucción aún mayor» en Ucrania.
Los sistemas de defensa aérea, fundamentales para la capacidad de Ucrania de defenderse de los ataques con misiles rusos, se están agotando rápidamente en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán .
En una entrevista con la BBC a principios de marzo, el presidente ucraniano dijo que Putin quería una «guerra larga» en Oriente Medio porque debilitaría a Kiev, y los recursos y la atención de Estados Unidos se dirigirían a otros lugares.
Dijo que las negociaciones de paz se estaban «posponiendo constantemente» y añadió: «Hay una razón: la guerra en Irán».
Funcionarios ucranianos y estadounidenses mantuvieron conversaciones durante el fin de semana sobre cómo poner fin a la invasión rusa a gran escala de Ucrania; las primeras negociaciones de este tipo desde que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el mes pasado.
Tras las conversaciones del domingo, Zelensky afirmó que era evidente que la atención de Estados Unidos estaba centrada en Irán, pero que «esta guerra de Rusia contra Ucrania también debe llegar a su fin».
Varias rondas de conversaciones mediadas por Estados Unidos no han logrado hasta ahora detener los combates en Ucrania ni modificar las exigencias maximalistas de Rusia.
La decisión del gobierno de Trump de suavizar las sanciones contra los países que compran petróleo ruso a principios de este mes fue bien recibida por el Kremlin, pero ha generado profunda preocupación entre los ucranianos.