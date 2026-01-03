Cuando sonó el pitido final en Anfield, un empate sin goles contra el Leeds United provocó algunos abucheos entre algunos sectores de la afición local.

Fue la primera vez que el Liverpool empató 0-0 con Arne Slot como entrenador, y el primer resultado con ese marcador en 117 partidos en todas las competiciones, desde diciembre de 2023 contra el Manchester United.

El Liverpool no había perdido y el equipo de Slot había ampliado su racha invicta a ocho partidos. Pero tras una actuación bastante sosa, demostró que una afición compartía sus frustraciones.

Con demasiada frecuencia esta temporada, el Liverpool ha sido un equipo de fútbol difícil de ver.

No es una exageración decir que la multitud de Anfield ha sido malcriada durante la última década, desde la era de Jürgen Klopp hasta la victoria de Slot en el título en su primer año en el club.

Los estándares son inmensamente altos y con razón para un club de esta magnitud, pero contra un equipo de Leeds que ascendió a la Premier League la temporada pasada, el Liverpool se vio unidimensional y careció de la calidad para abrirse paso a través de los visitantes y su configuración 5-4-1.

Aparte de Jeremie Frimpong, que tuvo el ritmo para superar a algunos de los jugadores de Leeds con facilidad pero quizás le faltó ese lanzamiento final, hubo pocos momentos que hicieron que los fanáticos se levantaran de sus asientos.

No fue el comienzo del Año Nuevo que Liverpool, Slot o los fanáticos de Anfield hubieran deseado.

Un lector de BBC Sport resumió los sentimientos de los fanáticos en nuestro texto en vivo.

«Al Liverpool todavía le parece que le falta una pieza», dijo Jan de Rye.

«Esto no es fútbol de heavy metal. Ni siquiera es fútbol de papel de aluminio».