Cuando sonó el pitido final en Anfield, un empate sin goles contra el Leeds United provocó algunos abucheos entre algunos sectores de la afición local.
Fue la primera vez que el Liverpool empató 0-0 con Arne Slot como entrenador, y el primer resultado con ese marcador en 117 partidos en todas las competiciones, desde diciembre de 2023 contra el Manchester United.
El Liverpool no había perdido y el equipo de Slot había ampliado su racha invicta a ocho partidos. Pero tras una actuación bastante sosa, demostró que una afición compartía sus frustraciones.
Con demasiada frecuencia esta temporada, el Liverpool ha sido un equipo de fútbol difícil de ver.
No es una exageración decir que la multitud de Anfield ha sido malcriada durante la última década, desde la era de Jürgen Klopp hasta la victoria de Slot en el título en su primer año en el club.
Los estándares son inmensamente altos y con razón para un club de esta magnitud, pero contra un equipo de Leeds que ascendió a la Premier League la temporada pasada, el Liverpool se vio unidimensional y careció de la calidad para abrirse paso a través de los visitantes y su configuración 5-4-1.
Aparte de Jeremie Frimpong, que tuvo el ritmo para superar a algunos de los jugadores de Leeds con facilidad pero quizás le faltó ese lanzamiento final, hubo pocos momentos que hicieron que los fanáticos se levantaran de sus asientos.
No fue el comienzo del Año Nuevo que Liverpool, Slot o los fanáticos de Anfield hubieran deseado.
Un lector de BBC Sport resumió los sentimientos de los fanáticos en nuestro texto en vivo.
«Al Liverpool todavía le parece que le falta una pieza», dijo Jan de Rye.
«Esto no es fútbol de heavy metal. Ni siquiera es fútbol de papel de aluminio».
El entrenador del Leeds, Daniel Farke, sugirió tras el partido que parte de su estrategia táctica consistía en pedir a sus jugadores que cerraran el centro del campo y permitieran al Liverpool tener la posesión por las bandas. Una estrategia que les funcionó bien a los visitantes.
El Liverpool tuvo sus oportunidades: 19, de hecho, pero solo cuatro de ellas fueron a puerta.
Fue la cifra más alta de goles esperados (xG) de los Rojos (1,96) sin marcar en un partido de la Premier League en Anfield desde abril de 2024 (2,8, contra Crystal Palace).
Cuando se le preguntó qué le faltaba a su equipo en su actuación, Slot respondió: «Un gol. Esa es la respuesta más sencilla».
Somos el equipo con más posesión de balón de la liga, pero de poco sirve si no podemos generar suficientes ocasiones y contra un bloque bajo. Vimos a un equipo que lo intentó constantemente, pero nos costó encontrar una oportunidad.
La mejor oportunidad del Liverpool llegó cuando Hugo Ekitike falló un gol vacío con un cabezazo en la primera mitad, pero para ser justos, el balón le llegó a gran velocidad después del disparo de Frimpong.
El exdelantero del Liverpool Daniel Sturridge dijo a Sky Sports que el equipo de Slot parecía fatigado por el reciente calendario de partidos.
«Si me preguntas, parecían cansados», dijo Sturridge. «Les faltaba esa agudeza, esos movimientos.
Controlaron el partido, pero en el último tercio les faltó agudeza. Tendrán que volver a empezar y analizar qué les costó, pero para mí fue la creatividad lo que faltó.