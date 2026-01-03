Cada vez que se envían células madre a un nuevo destino para trasplante desde Nottingham, el personal coloca con orgullo un alfiler en la ubicación en un mapa en la pared.

Los trabajadores del Centro de Recolección de Células Anthony Nolan, ubicado en el Queen’s Medical Centre (QMC) de Nottingham, han estado monitoreando su progreso en todo el mundo desde su apertura en julio.

Hasta el momento, 59 donantes han donado células para trasplante y 32 muestras han sido enviadas a pacientes del Reino Unido y del resto del mundo.

Mike Smith, gerente del laboratorio de células madre, dijo: «En todo el mundo, los receptores de trasplantes están recibiendo una segunda oportunidad».

Título de la imagen, El director del laboratorio, Mike Smith, frente a un mapa en la pared marcado con alfileres a dónde se han enviado las donaciones de células.

El señor Smith dijo que la unidad estaba teniendo un impacto cada vez mayor y que se habían enviado células a más de 12 países.

«Así que fuimos a Estados Unidos, Canadá, bajamos a Sudamérica y Buenos Aires, hasta Australia, que fue una de nuestras primeras donaciones, mucho en Europa y luego en la India».

La organización benéfica Anthony Nolan dijo que el centro crearía 1.300 nuevos espacios para donaciones al año, ayudando a abordar una «escasez mundial de larga data de instalaciones de recolección de células».

Anthony Nolan dijo que desde que se recibieron los primeros donantes, las donaciones se han podido hacer llegar más rápidamente a los equipos de trasplante.

Jordan, de Londres, fue uno de los primeros en donar en la unidad.

Dijo que estaba «orgulloso de poder ayudar a un extraño» y esperaba que la unidad fuera un «punto de inflexión» al hacer llegar las células a los receptores de trasplantes de manera más oportuna.

Título de la imagen, Fin, de 19 años, de Leicestershire, donó células madre justo antes de Navidad para una investigación diseñada para mejorar los tratamientos.

El centro también ha recogido células de 28 pacientes para investigar nuevos tratamientos.

Fin, de 19 años, de Leicestershire, fue una de las últimas personas en donar para ese propósito justo antes de Navidad.

Dijo: «No soy muy bueno con las agujas, pero tuve que mirar hacia otro lado y fingir que no estaba sucediendo nada».

Obviamente, es un poco extraño estar conectado a una máquina. Nunca antes había estado en hospitales, y me siento muy bien al saber que estoy haciendo algo bueno.

Anthony Nolan afirmó que la ventaja del nuevo centro reside en que tienen control total sobre cuándo reservar donantes y mejoran las posibilidades de que las células lleguen al equipo médico del paciente en el momento deseado. El objetivo era trasplantar las células en un plazo de 72 horas desde su recolección.

La organización benéfica continúa reclutando nuevos donantes potenciales y apunta a personas de entre 16 y 30 años para que se inscriban en el registro de Anthony Nolan.

Actualmente cuenta con más de 900.000 donantes potenciales en la lista. Aunque solo se puede inscribir antes de cumplir 31 años, la organización benéfica permite la donación de células hasta los 61 años.