El técnico de Norwich, Philippe Clement, elogió al extremo Matej Jurasek por su contribución a la victoria por 2-0 en el Championship ante el Queens Park Rangers.

El checo de 22 años ha tenido problemas para establecerse desde que llegó a Carrow Road procedente del Slavia de Praga hace 12 meses con un contrato de cinco años y medio.

El partido contra el QPR fue apenas su sexto partido como titular con el club, pero proporcionó el centro que permitió a Josh Sargent poner de cabeza a Norwich en ventaja al comienzo de la segunda mitad.

Jurasek había tenido antes la oportunidad de marcar su primer gol con los Canarios, pero Paul Nardi le atajó el balón.

«Hemos estado trabajando muy duro con Matej, y él ha estado trabajando muy duro para mejorar físicamente y poder jugar su juego», dijo Clement a BBC Radio Norfolk.

«Conocemos sus cualidades técnicas y no fue sólo esa acción [el centro al gol], tuvo varias otras buenas también.

«Creo que puede ser un nuevo fichaje en los próximos meses y lo necesitaremos para llegar a donde queremos».

Jovon Makama marcó el segundo gol de Norwich y los Canarios se acercaron a un punto de la salvación al ascender al puesto 22.

Pero Clement reveló que no estaba claro si el joven delantero estaría involucrado debido a una enfermedad.

El técnico belga dijo: «No entrenó durante dos días porque tenía fiebre. Pero quería estar aquí y quería contar con él si había alguna posibilidad de que se sintiera mejor».

Intentamos que entrara al campo y demostró resiliencia. Creo que está dando pasos muy importantes en el aspecto mental. Hace unas semanas, no habría jugado este partido.