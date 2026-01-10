Los problemas de lesiones defensivas del Arsenal no cederán con Piero Hincapie abandonando el campo cojeando en la segunda mitad de su gigantesco choque de la Premier League con el Liverpool .

Se vio a Hincapie cojeando para realizar un saque de banda cerca del área técnica de los entrenadores, mientras Mikel Arteta se acercaba al ecuatoriano para ver cómo estaba.

Sigue en directo: Arsenal y Liverpool buscan el avance en un choque cauteloso

El defensor luego cayó al suelo después de la siguiente fase del juego y recibió tratamiento mientras yacía abatido en el césped.

Rápidamente se decidió que no podría continuar y fue reemplazado por Myles Lewis-Skelly en el minuto 58.

«La lesión de Hincapie le quitará algo de altura al Arsenal, pero Lewis-Skelly les dará un poco más de creatividad en el lateral izquierdo», dijo Gary Neville en los comentarios de Sky Sports.

Hincapie había sido titular en los últimos 10 partidos de la Premier League y encontró el favor de Arteta después de ver sus primeros dos meses en el club marcados por problemas en la ingle.

Sin embargo, los Gunners ahora enfrentan una espera nerviosa para descubrir el alcance de la lesión de Hincapie y ver si sus opciones en defensa se verán aún más afectadas, con problemas de lesiones defensivas que plagan la temporada del Arsenal hasta ahora.

Se espera que Arteta proporcione una actualización sobre Hincapie en su conferencia de prensa posterior al partido en el Emirates Stadium.

Se temía que el suplente Lewis-Skelly también tuviera un problema cuando se alejó con cuidado de un desafío con Jeremie Frimpong, pero el inglés pudo superar el problema.

El Arsenal ya no pudo contar con Cristhian Mosquera para la visita del Liverpool , que sufrió una lesión de tobillo en diciembre que, según Arteta, mantendría al colombiano fuera durante «semanas», mientras que Riccardo Calafiori sufrió una lesión «muy incómoda» en la preparación para la visita del Brighton y también se perdió.

El coloso brasileño Gabriel, por su parte, acaba de regresar de las canchas después de varias semanas de ausencia por un problema en el muslo.

