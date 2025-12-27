Cuarta prueba de las Ashes, Melbourne Cricket Ground (día uno de cinco)

Australia 152: Neser 35; Tongue 5-45 y 4-0

Inglaterra 110: Brook 41; Neser 4-45, Boland 3-30

Australia lidera por 46 carreras

Tanteador

La gira Ashes de Inglaterra estuvo al borde de otra crisis cuando fueron eliminados por 110 a manos de Australia en un primer día casi ridículo de la cuarta prueba en el Melbourne Cricket Ground.

Los 20 wickets caídos son la mayor cantidad en el día inaugural de una prueba Ashes desde 1909 y superaron los 19 del primer día de la primera prueba de esta serie en Perth.

Steve Smith, quien fungió como capitán de Australia, dijo que el césped de 10 mm de largo en el campo significaría que los bateadores tendrían que estar «en su juego» en la prueba del Boxing Day.

Smith tenía razón. Su equipo fue forzado a jugar 152 minutos, y luego Inglaterra fue diezmada en una sola sesión después del té.

Australia aún tuvo tiempo de afrontar un over de su segunda entrada antes del cierre, apenas la tercera vez en la historia de las Ashes que la tercera entrada del partido comienza el primer día. Los anfitriones tienen un récord de 4-0, con una ventaja de 46 carreras.

Perth fue la primera prueba de las Ashes de dos días en 104 años. Melbourne podría ser la segunda en tan solo cinco semanas.

El caos de la noche hizo que la mejora en el rendimiento de Inglaterra con el balón y en el campo fuera un recuerdo lejano. El lanzador rápido Josh Tongue estuvo excelente al anotar 5-45.

Pero Inglaterra volvió a lanzar antes del final del día, ya que su bateo se estancó en 29,5 overs.

Inglaterra iba 8-3 y 16-4. El baile, el golpe y el fallo de Harry Brook a Mitchell Starc desde su primera bola parecieron absurdos en el momento, pero fue la audacia de Brook lo que evitó que Inglaterra sufriera una implosión total.

Brook conectó 41 carreras, incluyendo dos seises. Ben Stokes y Gus Atkinson fueron los únicos otros hombres que alcanzaron las dos cifras.

Michael Neser consiguió cuatro wickets, Scott Boland tres, y la tontería del día se resumió en que Boland abrió el bateo como vigilante nocturno.