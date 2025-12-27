Sam Harper anotó su primer siglo en el T20 doméstico mientras Melbourne Stars ganaba por siete terrenos a Sydney Sixers para mantener su récord del 100% en el Big Bash.

Los Stars ganaron el sorteo y su decisión de lanzar primero dio sus frutos después de que limitaron a los Sixers a un total de 144 en el Sydney Cricket Ground.

Tom Curran terminó con 3-26, incluido el wicket del abridor de Pakistán Babar Azam por solo dos, mientras que el siempre experimentado marinero Peter Siddle se adjudicó 3-23.

Daniel Hughes fue el máximo anotador de los Sixers con un 60 en 42 bolas, pero cuando Curran lo despidió, tropezaron desde 90-2 al comienzo del 12º over a un total modesto.

Los Stars perdieron al abridor Joe Clarke por un pato ante Sean Abbott, pero una asociación de 54 carreras para el segundo wicket entre Campbell Kellaway y Harper le dio impulso a la persecución.

Harper fue el principal agresor al lograr su medio siglo en 28 bolas y luego fue subiendo de marcha.

El bateador-portero de 29 años alcanzó las tres cifras por primera vez en el cricket nacional T20, eclipsando su mejor marca anterior de 89 para Melbourne Renegades en 2023, en 50 bolas.

El lanzador de brazo izquierdo Joel Davies eliminó a Kellaway y Jonathan Merlo, ambos por 14, en camino a 2-16, pero Harper llevó a los Sixers a la línea con 15 bolas de sobra.

Harper terminó invicto con 110 carreras en 60 bolas en una entrada que incluyó 12 cuatros y seis seises.

Los Stars ahora han ganado sus tres juegos y lideran la clasificación de la BBL con seis puntos, mientras que los Sixers están cuartos.