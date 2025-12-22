Nick Kyrgios está en condiciones de jugar su primer partido del ATP Tour en 10 meses después de recibir una invitación para el Abierto de Brisbane del próximo mes

Los problemas físicos han limitado al australiano a solo cinco partidos individuales en 2025, siendo el más reciente una derrota en segunda ronda ante Karen Khachanov en el Abierto de Miami en marzo.

Antes de Brisbane, volverá a ser el centro de atención cuando se enfrente a la número uno del mundo femenino Aryna Sabalenka en un partido de exhibición al estilo Batalla de los Sexos el 28 de diciembre.

El partido, que ha dividido opiniones, se transmitirá en vivo por BBC One.

El jugador de 30 años también competirá en el evento de exhibición de calentamiento Kooyong Classic en Melbourne en enero, mientras trabaja para un posible regreso al Abierto de Australia

Kyrgios ha sufrido una serie de lesiones graves en los últimos años y ha visto su clasificación mundial caer al puesto 673.

No tiene clasificación protegida, por lo que también necesitará una wildcard para competir en el primer Grand Slam de 2026.

El ex finalista de Wimbledon ha jugado solo un partido de Grand Slam desde 2022: una derrota en primera ronda ante el británico Jacob Fearnley en Melbourne Park en enero.