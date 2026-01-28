La temporada de premios de cine está en pleno apogeo y las estrellas de Hollywood asisten a una ceremonia tras otra. Sinners, One Battle After Another, Marty Supreme, Hamnet, Sentimental Value y Frankenstein son algunas de las películas que lideran el camino este año. Ya se han anunciado las nominaciones para los premios Oscar y Bafta de cine, después de ceremonias precursoras anteriores como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. Los premios Bafta Flim se entregarán el 22 de febrero y la temporada continuará con los recientemente renombrados premios al actor (anteriormente SAG) el 1 de marzo y concluirá con los Oscar el 15 de marzo. Aquí te presentamos algunas de las principales películas en carrera por los Oscar y cómo puedes verlas.

Avatar: Fuego y ceniza

Estudios del siglo XX

Los Na’vi se encuentran con una nueva tribu agresiva en la tercera entrega de la exitosa serie de ciencia ficción de James Cameron, protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña. Ya en cines del Reino Unido.

Luna azul

Clásicos de Sony Pictures

Ethan Hawke interpreta al letrista Lorenz Hart, quien lucha contra el alcoholismo y problemas de salud mental antes del estreno del musical Oklahoma!, en una de las dos películas en la carrera por los premios de este año dirigidas por Richard Linklater. Ya en cines del Reino Unido.

Bugonia

Universal

Dos jóvenes conspiranoicos secuestran y mantienen cautivo al director ejecutivo de una gigantesca farmacéutica, creyendo que es un extraterrestre. El director Yorgos Lanthimos se reúne con los actores Jesse Plemons y Emma Stone. Disponible para alquilar digitalmente.

Warner Bros

Es probable que esta película sobre un expiloto de carreras que regresa a las pistas 30 años después de un accidente que casi acaba con su carrera reciba varias nominaciones técnicas. Protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski. Ya en Apple TV+.

Frankenstein

Netflix

Un científico loco da vida a una criatura a partir de restos de cadáveres, pero siente repulsión por su creación y la abandona. Guillermo del Toro dirige una nueva adaptación de la novela de Mary Shelley de 1818, protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi. Ahora en Netflix.

Hamnet

Universal

Ambientada en 1596 y adaptada de la novela de Maggie O’Farrell, una madre queda devastada tras la muerte de su hijo de 11 años, Hamnet. Mientras tanto, el padre del niño, William Shakespeare, escribe una obra para lidiar con su propio dolor. Dirigida por Chloé Zhao, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal. Ya en cines del Reino Unido.

Si tuviera piernas te patearía

A24

Rose Byrne interpreta a una madre que intenta lidiar con la enfermedad de su hija, la ausencia de su esposo, la desaparición de una persona y la hostil relación con su terapeuta. Dirigida por Mary Bronstein. En cines del Reino Unido el 20 de febrero de 2026.

Fue solo un accidente

Las películas Pelleas

Un hombre reconoce al exagente de inteligencia iraní que lo torturó en prisión tras un encuentro casual en un taller mecánico, lo que lo lleva a tomar medidas drásticas para vengarse. Dirigida por Jafar Panahi, la película ganó el máximo galardón del Festival de Cine de Cannes. Ya en cines del Reino Unido.

Cazadores de demonios del Kpop

Netflix

Un grupo de chicas enormemente popular compagina sus carreras musicales con la protección de sus fans de una banda rival, cuyos miembros son demonios en secreto. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. Ahora en Netflix.

Marty Supremo

Imágenes Getty

En la Nueva York de los años 50, el jugador de tenis de mesa Marty Reisman comienza a hacerse famoso mientras persigue un sueño que pocos a su alrededor respetan. Dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet. Ya en cines del Reino Unido.

Una batalla tras otra

Warner Bros

Un padre se reencuentra con su antiguo grupo de revolucionarios tras el secuestro de su hija. Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti. Disponible para alquiler digital ahora.

El agente secreto

Víctor Juca

Un experto en tecnología, prófugo de la dictadura militar brasileña en 1977, busca refugio en su ciudad natal, Recife, pero unos sicarios lo persiguen de cerca. Protagonizada por Wagner Moura y dirigida por Kleber Mendonça Filho. En cines del Reino Unido el 20 de febrero de 2026.

Valor sentimental

Mubi

Tras la muerte de su madre, dos hermanas se reencuentran con su padre, un famoso director sueco que trabaja en la película que lo llevará a su regreso. Dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning. Ya en cines del Reino Unido.

Pecadores

Warner Bros

Hermanos gemelos regresan a casa en el Delta del Misisipi en 1932 para empezar de cero, sin darse cuenta de que una fuerza maligna los acecha. Un drama de vampiros dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Michael B. Jordan y Delroy Lindo. Disponible para alquiler digital y en servicio de streaming Now.

Sirat

Quim Vives

Un padre viaja por el sur de Marruecos con su hijo en busca de su hija, desaparecida durante cinco meses y vista por última vez en un festival de danza en el desierto. Dirigida por Óliver Laxe y protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez Arjona. Estreno en cines del Reino Unido el 27 de febrero de 2026.

Canción cantada en azul

Características de Focus

Dos artistas que imitan a músicos famosos forman una banda tributo a Neil Diamond y se enamoran, pero un accidente devastador amenaza su relación y sus sueños. Dirigida por Craig Brewer, protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson. Ya en cines del Reino Unido.

Sueños de tren

Netflix

Un ferroviario estadounidense vive en soledad hasta que se casa y tiene una hija, pero la tragedia pronto lo azota en uno de sus largos viajes lejos de casa. Dirigida por Clint Bentley y protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones. Ahora en Netflix.

La voz de Hind Rajab

Altitud

Voluntarios de la Cruz Roja que trabajan en un centro de llamadas intentan ayudar a una niña de seis años que les llamó mientras estaba atrapada en un coche bajo fuego en Gaza. Dirigida por Kaouther Ben Hania y protagonizada por Motaz Malhees y Saja Kilani. Ya en cines del Reino Unido.

Armas

Warner Bros