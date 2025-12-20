Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo , reaccionó a la victoria del Inter Miami CF y Lionel Messi en la Copa MLS 2025 el sábado 6 de diciembre.

Messi y compañía se coronaron campeones tras derrotar al Vancouver Whitecaps FC por 3-1 en la final de la Major League Soccer . Como era de esperar, celebridades de todo tipo reaccionaron a esta histórica victoria.

Este fue el caso de la pareja de Ronaldo, Georgina, quien dejó un me gusta en una publicación de Instagram de Antonella Roccuzzo, esposa de Messi.

«Felicidades, mi amor. Campeones de la Copa MLS. Te amamos», escribió Antonella en la publicación, etiquetando al número diez de Miami.

En ocasiones anteriores, ambos ya se habían elogiado mutuamente en las redes sociales, y el más reciente título de Messi fue la oportunidad perfecta para que Georgina dejara un gesto sencillo pero significativo.

Lionel Messi y el Inter de Miami hicieron historia en la MLS

El Inter Miami hizo historia el sábado al coronarse campeón de la MLS por primera vez desde su fundación al derrotar a los Whitecaps.

Las Garzas se adelantaron pronto en el minuto 8 con un autogol de Edier Ocampo. Tras una gran jugada de Messi y un pase de Rodrigo De Paul, Rodrigo Allende intentó pasarle el balón a Mateo Silvetti, pero Ocampo se interpuso y el balón se desvió directamente a su propia portería.

Vancouver acortó distancias en el minuto 60 con un gol de Ali Ahmed, asistido por Brian White. Ahmed usó el lateral del pie y disparó al primer palo, donde el portero de Miami, Rocco Ríos Novo, lo atrapó, pero no pudo atajar.

Miami reaccionó con rapidez y, en el minuto 71, De Paul volvió a adelantar al equipo local, asistido por Lionel Messi, quien alcanzó su asistencia número 406 con este pase. La leyenda del Barcelona envió un pase filtrado, y el número siete del Inter Miami remató a la perfección.

En el minuto 90+5, Jordi Alba conectó con Messi, que dio una maravillosa asistencia (la número 407 de su carrera – el jugador con más asistencias en la historia del fútbol) a Tadeo Allende, que marcó el gol definitivo del 3-1.