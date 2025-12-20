El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha hablado con los medios de comunicación antes del partido de la Premier League del sábado contra el West Ham en el Etihad Stadium (inicio a las 15:00 GMT).

Aquí están las líneas clave de su conferencia de prensa:

«No estamos al nivel necesario para ganar el título», dice Guardiola, aunque considera que la mentalidad y el compromiso de sus jugadores son satisfactorios.

No hay novedades sobre el equipo: ningún jugador regresará antes que el West Ham, aunque algunos podrían regresar para el Sunderland.

Sobre Rayan Cherki: «Quiero presionarlo, así que no quiero darle demasiados elogios. Tiene la mentalidad adecuada, así que mejorará cada vez más».

Guardiola elogió a Nico González, afirmando que sin su influencia «la posición en la que estamos ahora no hubiera sido posible sin Kovacic y Rodri».

Sobre las dudas sobre su futuro: «Tarde o temprano dejaré el Manchester City. Estoy entusiasmado con el desarrollo del equipo, es todo lo que puedo decir».

Ofreciendo más detalles sobre su futuro, a 18 meses de que finalice su contrato, dijo: «No son conversaciones. Punto final. No estaré aquí para siempre. Lo que tenga que pasar, pasará. El club debe estar preparado, pero ese tema no está sobre la mesa ahora mismo».

Cuando se le preguntó directamente si planeaba ser entrenador del Manchester City para el primer partido de la temporada 2026-2027, Guardiola dijo: «Estoy aquí. ¿Qué pasará después? ¿Quién sabe?».

Sobre Savinho: «La calidad de Savinho en el uno contra uno no se puede enseñar, no se puede mejorar, es natural».